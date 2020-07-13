Прогресстех-Украина в 2020 году увеличила на 35% выплаты налогов и сборов

Несмотря на кризис Прогресстех-Украина увеличила налоговые выплаты в бюджет за текущие полгода на 35%.

Об этом сообщается на сайте компании.

"В январе-июне 2020 общая сумма всех налогов, сборов и регулярных взносов, уплаченных Прогресстех-Украина, выросла на 35% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Более высокими являются темпы роста одной из составляющих регулярных платежей Прогресстех-Украина - единого социального взноса (ЕСВ). Его прирост в отчетный период составил 43%", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что рост уплаченного ЕСВ обусловлен увеличением двух основных параметров, формирующих размер единого взноса, - численности и доходов персонала.

В отличие от многих компаний, сокращающих численность сотрудников в условиях нынешнего кризиса, а также уменьшающих им зарплату, в Прогресстех-Украина сообщили, что увеличили численность работников в первом полугодии 2020 года на 30% и подняли уровень оплаты их труда на 30-50%.

Напомним, в 2019 году Прогресстех-Украина объявила о намерении существенно увеличить инженерный штат в связи с ростом объемов заказов компании. За полтора года компания дополнительно создала 290 интеллектуальных рабочих мест.

Почти половину новых инженерных позиций Прогресстех-Украина предложила молодым специалистам - выпускникам ведущих технических вузов и совместных с университетами программ дуальной подготовки профессиональных инженеров. Численность инженерного персонала компании выросла на 46% и составила 920 инженеров.

Прогресстех-Украина на сегодня является крупнейшей компанией Progresstechgroup - международного холдинга со штаб-квартирой в Хьюстоне (штат Техас, США). В составе Progresstechgroup - ряд инжиниринговых центров в Европе и Северной Америке, 14 офисов по всему миру.

В Украине группа также представлена конструкторским центром Аэро ДС, украинскими подразделениями компаний PT-Americas, Tucana Engineering и Соupi.