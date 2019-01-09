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Прогресу в питанні безвізу з Канадою немає, - посол

Новини » Політика    09.01.2019 - 16:37
Прогресу в питанні безвізу з Канадою немає, - посол
Фото: Андрій Шевченко (facebook.com KAPITAL)

Шевченко зазначив, що за три квартали 2018 кількість відмов українцям у канадських візах була на рівні 26%

У питанні запровадження безвізового режиму для України з Канадою немає прогресу. Про це заявив посол України Андрій Шевченко, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його інтерв'ю виданню "Укрінформ".

Він також підкреслив, що наразі немає і великого прогресу у зменшенні кількості відмов українцям у канадських візах.

"У питанні скасування віз для українців ми стоїмо на місці. Більше того, немає у нас великого прогресу і в зменшенні кількості відмов. Я ще не маю остаточної статистики за 2018 рік, але, за підсумками перших трьох кварталів, кількість відмов українцям у канадських візах була на рівні 26%", - поінформував Шевченко.

Посол зазначив, що рівень відносин між державами не дозволяє вважати адекватною таку кількість відмов.

"Я вважаю цей показник надто високим і не бачу практичних аргументів, які могли б його обґрунтувати. Рівень відносин між державами та міжособистісних стосунків між громадянами не дозволяють вважати адекватною таку кількість відмов, і ми продовжуємо працювати по цьому із канадським урядом", - підкреслив він.

Нагадаємо, у травні 2017 року президент України Петро Порошенко у ході телефонних переговорів з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо заявив, що безвізовий режим між Україною та Євросоюзом створює умови для введення аналогічного режиму з Канадою.

Однак у вересні того ж року віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що Канада не готова до активного діалогу щодо напрацювання дорожньої карти щодо введення безвізового режиму з Україною.

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