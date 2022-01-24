Есть ли прогресс с осуществляемыми банком ABLV выплатами кредиторам?

Уже совсем скоро, в феврале 2022 года, пройдет 4 года после того, как ABLV банк объявил о самоликвидации.

С одной стороны, если ознакомиться с официальными отчетами, может возникнуть ощущение, что процесс идет по плану: приняты кредиторские заявки, производятся выплаты, а также постоянно растет количество кредиторов, получивших от банка ABLV выплаты.

Однако, это не совсем так. Согласно публично доступной информации, на конец прошлого года организованные банком ABLV выплаты получили около 15000 клиентов, или 65% от общего количества клиентов. И, хотя на бумаге эта цифра выглядит внушительно, в реальности это составляет немногим более 640млн. евро, из которых 450млн. были выплачены из Фонда гарантирования вкладов (фактически – государством). Несложно посчитать, что за почти 4 года, реально произведенные непосредственно банком ABLV выплаты составили около 200млн. евро, что, в свою очередь, составляет примерно 10% от общей суммы требований, которая исчисляется 2млрд. евро. В банке, таким образом, находится сумма в районе 1.8млрд. евро.

Как известно, в банке уже несколько лет проходит проверка клиентов и анализируются источники происхождения средств. По информации из ABLV, эти проверки должны быть завершены до конца текущего года. Однако, с учетом ранее дававшихся банком прогнозов, вполне можно предполагать, что это может быть попытка выдать желаемое за действительное.

Основываясь на том как проходит процесс ликвидации банка, а также на заявлениях представителей судебной и государственной власти, можно с уверенностью утверждать, что для очень многих текущих клиентов банка, эти проверки закончатся письмом банка, уведомляющим, что, по результатам проверки, банк принял решение не производить выплату средств и подать соответствующее сообщение в Службу финансовой разведки.

В соответствии с законодательством Латвии, максимальный срок, в течение которого средства клиентов могут быть заморожены и арестованы, составляет 3 года, таким образом, если принять в расчет текущую скорость проверки, для некоторых клиентов банка она может закончиться в 2025 году. Также, исходя из текущих тенденций, можно сказать, что 90% дел, оказавшихся в полиции, будут переданы в суд.

Нельзя, разумеется, стопроцентно утверждать, что суд примет решение о конфискации по всем таким делам. Если клиент активно борется и защищает свои права, имеется достаточное количество прецедентов, когда суд не соглашался с доводами следствия и не принимал решение о конфискации.

К сожалению, этого нельзя сказать в отношении случаев, когда дело пущено на самотек с очень большой вероятностью деньги будут конфискованы. Уже несколько лет, для процесса конфискации денежных средств, которые подозреваются в нелегальном происхождении, из латвийского законодательства исключен принцип презумпции невинности. В соответствии с Уголовно-процессуальным законом, если собственник денежных средств не может достоверно объяснить их законное происхождение и, если совокупность доказательств позволяет следователю допустить, что имущество, вероятнее всего имеет преступное происхождение, то считается доказанным, что денежные средства являются преступно нажитыми. Не нужно быть юристом, чтобы понимать, что такая формулировка дает обширные возможности допускать, что средства, находящееся на счету в банке преступное происхождение.

С 31 марта 2021 года все новые дела, связанные с легализацией средств, полученных преступным путём, передаются на рассмотрение Суду по экономическим делам. За полгода работы Суд по экономическим делам получил на рассмотрение 141 процесс о средствах, полученных преступным путём. Можно предположить, что большинство из полученных дел было связано с осуществляемыми банком ABLV выплатами. Как заявил в прессе председатель Суда по экономическим делам Микелис Зумбергс «в ближайшие два года может поступить примерно 1000 дел, связанных с ликвидацией и производимыми банком ABLV выплатами, дела о легализации средств, полученных преступным путём, связанные со счетами нерезидентов.» Согласно статистике Суда по экономическим делам в 2021 году по 22 процессам о средствах, полученных преступным путём, было принято решение отказать в конфискации и прекратить процесс.

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