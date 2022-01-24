Чи є прогрес з виплатами кредиторам банком ABLV?

Уже незабаром, у лютому 2022 року, мине 4 роки після того, як ABLV-банк оголосив про самоліквідацію.

З одного боку, якщо ознайомитися з офіційними звітами, може здатися, що процес іде за планом: прийнято кредиторські заявки, здійснюються виплати, постійно зростає кількість кредиторів, які отримали від банку ABLV виплати.

Однак це не зовсім так. Згідно з публічно доступною інформацією, на кінець минулого року організовані банком ABLV виплати отримали близько 15000 клієнтів, або 65% від загальної кількості клієнтів. І хоча на папері ця цифра виглядає переконливо, насправді це становить трохи більше 640 млн євро, зокрема 450 млн було виплачено з Фонду гарантування вкладів (фактично — державою). Неважко порахувати, що майже за 4 роки реально здійснені безпосередньо банком ABLV виплати склали близько 200 млн євро, що становить приблизно 10% від загальної суми вимог у 2 млрд євро. Отже, в банку знаходиться близько 1,8 млрд євро.

Як відомо, в банку вже кілька років здійснюється перевірка клієнтів та аналізуються джерела походження коштів. За інформацією ABLV, ці перевірки мають бути завершені до кінця поточного року. Проте з урахуванням попередніх прогнозів банку цілком можна припускати, що це спроба видати бажане за дійсне.

З огляду на те, як проходить процес ліквідації банку, а також заяви представників судової і державної влади, можна з упевненістю стверджувати, що для багатьох поточних клієнтів банку ці перевірки завершаться листом, де буде повідомлено, що за результатами перевірки банк ухвалив рішення не здійснювати виплату коштів та надіслати відповідне повідомлення до Служби фінансової розвідки.

Відповідно до законодавства Латвії, максимальний термін, протягом якого кошти клієнтів можуть бути заморожені та заарештовані, становить 3 роки, тож, якщо взяти до уваги поточну швидкість перевірки, для деяких клієнтів банку вона може закінчитися у 2025 році. Також, виходячи з поточних тенденцій, можна сказати, що 90% справ, які опинилися в поліції, буде передано до суду.

Звісно, не можна стверджувати, що суд ухвалить рішення про конфіскацію у всіх таких справах. Якщо клієнт активно бореться і захищає свої права, є достатньо прецедентів, коли суд не погоджувався з доводами слідства і не приймав рішення про конфіскацію.

На жаль, цього не можна сказати про випадки, коли справу пущено самопливом — у такому випадку гроші, швидше за все, конфіскують. Уже кілька років для процесу конфіскації коштів, які підозрюються в нелегальному походженні, з латвійського законодавства виключено принцип презумпції невинуватості. Відповідно до Кримінально-процесуального закону, якщо власник коштів не може пояснити їхнє законне походження і якщо сукупність доказів дозволяє слідчому припустити, що майно, найімовірніше, має злочинне походження, то вважається доведеним злочинне надбання коштів. Непотрібно бути юристом, щоб розуміти, що таке формулювання дає всі підстави припускати, що кошти на рахунку у банку мають злочинне походження.

З 31 березня 2021 року нові справи, пов'язані з легалізацією коштів, отриманих злочинним шляхом, передаються на розгляд Суду з економічних справ. За пів року роботи Суд з економічних справ отримав на розгляд 141 процес щодо коштів, отриманих злочинним шляхом. Можна припустити, що більшість отриманих справ було пов'язано з виплатами, які здійснюються банком ABLV. Як заявив у пресі голова Суду з економічних справ Мікеліс Зумбергс, протягом найближчих двох років може надійти приблизно 1000 справ, пов'язаних із ліквідацією та здійснюваними банком ABLV виплатами, справи про легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом, пов'язані з рахунками нерезидентів. Згідно зі статистикою Суду з економічних справ, у 2021 році за 22 процесами про кошти, отримані злочинним шляхом, було прийнято рішення відмовити у конфіскації та припинити процес.

Якщо у вас виникли будь-які запитання або необхідна додаткова консультація щодо наведеної інформації, просимо звертатися до партнерів ризького бюро NJORD Law Firm — присяжного адвоката Дмитра Колесникова (+37167313315, dk@njordlaw.lv) та присяжного адвоката Дмитра Ніколаєнка (67 313 315, dn@njordlaw.lv).