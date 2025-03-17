Прогрес Світоліної та Ястремської, падіння Костюк: що змінилося в рейтингу WTA

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації .

Найбільшим змаганням минулого тижня був турнір WTA 1000 в американському Індіан-Веллсі, тому виступи на ньому значною мірою вплинули на рейтинги тенісисток.

Перша вітчизняна ракетка Еліна Світоліна, яка дісталась чвертьфіналу, піднялась на одну сходинку і тепер посідає 22-ге місце у світі. Також додала Даяна Ястремська: завдяки виходу в 1/8 фіналу вона піднялася на чотири місця і зараз 42-га.

Натомість Марта Костюк не змогла повторити своє минулорічне досягнення на турнірі в США, коли вона грала в півфіналі. Це коштувало їй втратою п'яти позицій. Українка опинилась на межі вильоту з топ-30, вона 29-та. Зазначимо, що Костюк з початку року втратила вже 11 позицій: вона розпочинала 2025 рік 18-ю в світі.

На одну сходинку опустилась й Ангеліна Калініна – 55-те місце.

За межами першої сотні Леся Цуренко, яка ще не провела жодного матчу у 2025 році, опустилася на 23 сходинки й покинула навіть топ-200. Тоді як Анастасія Соболєва піднялася на 22 позиції й стала 197-ю. Таким чином тенісистки помінялися місцями в національному рейтингу: Соболєва стала 7-ю ракеткою України, а Цуренко – 8-ю.

Лідерство у світовому списку утримує "нейтральна" білоруска Аріна Соболенко, яка випереджає Ігу Свьонтек з Польщі та американку Коко Гауфф.