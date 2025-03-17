Прогресс Свитолиной и Ястремской, падение Костюк: что изменилось в рейтинге WTA

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации .

Крупнейшим соревнованием на прошлой неделе был турнир WTA 1000 в американском Индиан-Уэллсе, поэтому выступления на нем в значительной степени повлияли на рейтинги теннисисток.

Первая отечественная ракетка Элина Свитолина, которая добралась до четвертьфинала, поднялась на одну строчку и теперь занимает 22-е место в мире. Также добавила Даяна Ястремская: благодаря выходу в 1/8 финала она поднялась на четыре места и сейчас 42-я.

В то же время Марта Костюк не смогла повторить свое прошлогоднее достижение на турнире в США, когда она играла в полуфинале. Это стоило ей потери пяти позиций. Украинка оказалась на грани вылета из топ-30, она 29-я. Отметим, что Костюк с начала года потеряла уже 11 позиций: она начинала 2025 год 18-й в мире.

На одну ступеньку опустилась и Ангелина Калинина - 55-е место.

За пределами первой сотни Леся Цуренко, которая еще не провела ни одного матча в 2025 году, опустилась на 23 ступеньки и покинула даже топ-200. Тогда как Анастасия Соболева поднялась на 22 позиции и стала 197-й. Таким образом теннисистки поменялись местами в национальном рейтинге: Соболева стала 7-й ракеткой Украины, а Цуренко - 8-й.

Лидерство в мировом списке удерживает "нейтральная" белоруска Арина Соболенко, которая опережает Игу Свёнтек из Польши и американку Коко Гауфф.