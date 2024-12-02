Прогрес на фоні затишшя: четверта ракетка України додала в рейтингу WTA

Світовий теніс на порозі нового сезону, який традиційно розпочнеться серією турнірів у Австралії та Новій Зеландії. Там провідні виконавці готуватимуться до першого мейджору 2025 року – Australian Open.

Тому наразі зміни в рейтингу мають здебільшого формальний характер, особливо на вершині та її околицях. Тим не менш, і в час цього штилю маємо позитивну новину – четверта ракетка України Ангеліна Калініна без гри піднялася на одну сходинку і тепер є 57-ю в світі. Сталося це через регрес мексиканки Ренати Сарасуа, що не зуміла захистити минулорічні бали та втратила одразу сім позицій.

На розподіл сил у національному списку це ніяк не вплинуло. Тут усе стабільно. Першою в Україні залишається Марта Костюк (18-та в світі), другою – Еліна Світоліна (23-я), третьою – Даяна Ястремська (33-я). Трійка наших лідерів не змінила свого положення у світовому табелі про ранги.

Щодо представниць другого ешелону вітчизняного тенісу, один крок уверх зробила Дар'я Снігур, одну позицію втратила Катаріна Завацька. На 15 місць опустилася Валерія Страхова. Зазначимо, що 10-та ракетка України за два тижні впала вже на 35 позицій.

Стосовно чільної десятки, там без змін. Першою залишилась "нейтральна" Аріна Сабаленко, яка випереджає польку Ігу Свьонтек та американку Корі Гауфф.