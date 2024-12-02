Прогрес на фоні затишшя: четверта ракетка України додала в рейтингу WTA

Україна зберегла представництво в п'ять спортсменок у топ-100 в оновленому рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.
Світовий теніс на порозі нового сезону, який традиційно розпочнеться серією турнірів у Австралії та Новій Зеландії. Там провідні виконавці готуватимуться до першого мейджору 2025 року – Australian Open.
Тому наразі зміни в рейтингу мають здебільшого формальний характер, особливо на вершині та її околицях. Тим не менш, і в час цього штилю маємо позитивну новину – четверта ракетка України Ангеліна Калініна без гри піднялася на одну сходинку і тепер є 57-ю в світі. Сталося це через регрес мексиканки Ренати Сарасуа, що не зуміла захистити минулорічні бали та втратила одразу сім позицій.
На розподіл сил у національному списку це ніяк не вплинуло. Тут усе стабільно. Першою в Україні залишається Марта Костюк (18-та в світі), другою – Еліна Світоліна (23-я), третьою – Даяна Ястремська (33-я). Трійка наших лідерів не змінила свого положення у світовому табелі про ранги.
Щодо представниць другого ешелону вітчизняного тенісу, один крок уверх зробила Дар'я Снігур, одну позицію втратила Катаріна Завацька. На 15 місць опустилася Валерія Страхова. Зазначимо, що 10-та ракетка України за два тижні впала вже на 35 позицій.
Стосовно чільної десятки, там без змін. Першою залишилась "нейтральна" Аріна Сабаленко, яка випереджає польку Ігу Свьонтек та американку Корі Гауфф.
Раніше повідомили, що Костюк зустріне Новий рік за австралійським часом.
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