Костюк зустріне Новий рік за австралійським часом
Перша ракетка України Марта Костюк розпочала підготовку до нового сезону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посланням на особистий Instagram спортсменки.
Лідер національного рейтингу, яка постійно мешкає в Монако, підготовчий період проводить неподалік – у французькій Ніцці. Тут вона займається на кортах відомої Академії Патріка Муратоглу.
Для входження в ігровий ритм спортсменці знадобиться місяць. Після чого вона вилетить до Австралії, де візьме участь у своєму першому старті в новому сезоні – турнірі WTA 500 у Брісбені. Змагання розпочнеться 30 грудня, а завершиться вже в новому році – 5 січня 2025-го.
Турнір у Брісбені стане одним із етапів підготовки Костюк до першого мейджора сезону – Australian Open, який пройде 12-26 січня. На минулому турнірі Grand Slam у Сіднеї Костюк дійшла до чвертьфіналу.
Марта Костюк у сезоні-2024
Загалом провела 54 поєдинки в усіх турнірах, у яких здобула 34 перемоги. Найбільше – на "харді" (24 матчі, 12 перемог). У червні стала першою ракеткою України, обійшовши найтитулованішу співвітчизницю в історії Еліну Світоліну.
На Australian Open і Олімпіаді в Парижі дійшла до чвертьфіналів, а на Вімблдонському турнірі та Відкритому чемпіонаті США пробилася в 3-ті раунди змагань. Програла одиночні фінали в американському Сан-Дієго та німецькому Штутгарті. У парному розряді "Ролан Гарроса" вилетіла в півфіналі.
У поточному рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA) посідає 18-те місце. За підсумками року зберегла за собою статус першої ракетки України.
Раніше Харлан назвала дату та місце першого старту після тріумфу на Олімпіаді.
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