Прогрес чи катастрофа: думки українців щодо штучного інтелекту розділилися

Українці добре знають про штучний інтелект, але мало використовують його можливості. Думки з приводу ШІ розділилися з ухилом у песимізм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.

За даними опитування, реальне використання ШІ серед українців залишається обмеженим: 64% населення не використовують взагалі, з них:

12% уперше чують і не знають, що таке ШІ;

52% знають про ШІ, але жодного разу ним не користувалися.

Ще 9% опитаних пробували користуватися ШІ, але не впровадили його у повсякденне життя.

Лише 26% респондентів мають досвід практичного використання ШІ, з них:

9% нерегулярних користувачів (кілька разів на місяць чи рідше);

17% - регулярних користувачів (12% – щодня або майже щодня та 5% - кілька разів на тиждень).

"Ці цифри свідчать про високий рівень обізнаності про ШІ (88%), але водночас і про значний розрив між знанням і практикою. Лише кожен восьмий українець активно інтегрував ШІ у своє повсякденне життя, а частка регулярних користувачів (щонайменше раз на тиждень) становить 17%", - йдеться в повідомленні.

Сприйняття ШІ

Найбільша частка респондентів (45%) висловлює побоювання щодо ШІ, вважаючи, що він містить значні ризики та може призвести до серйозних проблем або навіть катастроф.

Водночас 39% опитаних мають позитивне бачення - вони вважають, що ШІ сприяє прогресу й наближає людство до кращого майбутнього.

Загалом, баланс між оптимістами і песимістами щодо ШІ зміщений у бік обережного або критичного сприйняття за винятком молоді. У групі 18-29 років 63% оптимістів і тільки 30% песимістів, зазначають соціологи.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування упродовж 14 лютого - 4 березня 2025 року серед 1029 респондентів.