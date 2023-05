"Програв у хованки". Міноборони показало знищений танк росіян під Херсоном

Українські військові в селі Гола Пристань Херсонської області помітили, що в одному з ангарів переховується ворожий танк та знешкодили його.

"Одного разу російський танк і українська армія грали в хованки. Російський танк сховався в ангарі, але все одно програв", - йшлось в повідомленні Міноборони.

Once upon a time, a russian tank and the #UAarmy were playing hide and seek.

The russian tank hid in a hangar, but still lost.

Hola Prystan, Kherson region. pic.twitter.com/PljOrqTggW