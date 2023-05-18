ua ru
Чт, 18 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Програв у хованки". Міноборони показало знищений танк росіян під Херсоном

Новость на русском →
Херсонська область, Четвер 18 травня 2023 22:27
"Програв у хованки". Міноборони показало знищений танк росіян під Херсоном Фото: Міноборони показало знищений танк росіян (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Російські окупанти намагалися заховати свій танк в одному з ангарів в Херсонській області. Але українські військові його все одно знайшли та знищили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міністерства оборони України.

Українські військові в селі Гола Пристань Херсонської області помітили, що в одному з ангарів переховується ворожий танк та знешкодили його.

"Одного разу російський танк і українська армія грали в хованки. Російський танк сховався в ангарі, але все одно програв", - йшлось в повідомленні Міноборони.

Зазначимо, що Гола Пристань розташована поблизу Дніпра на лівому березі Херсонської області, який перебуває під контролем окупантів. Херсон та правий берег області були звільнені на початку листопада 2022 року, після цього вони регулярно обстрілюються росіянами, зокрема, з Голої Пристані.

Нагадаємо, протягом останньої доби спецпризначенці СБУ за допомогою дронів знищили понад 10 одиниць російської техніки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська область Війна Росії проти України
NEWS
ЗСУ відбили всі сьогоднішні атаки в Бахмуті, на околицях є просування, - Маляр
ЗСУ відбили всі сьогоднішні атаки в Бахмуті, на околицях є просування, - Маляр
DAILY
Курс на Вільнюс. Що Україна хоче отримати на саміті НАТО та чого чекати від Альянсу
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Курс на Вільнюс. Що Україна хоче отримати на саміті НАТО та чого чекати від Альянсу