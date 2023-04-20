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Програму протезування від "Метінвесту" та Protez Hub проходять вже майже 70 осіб

Фото: програму протезування від "Метінвесту" та Protez Hub проходять вже майже 70 осіб (metinvest media)
Автор: Ілона Свиридова

Учасниками програми протезування від "Метінвесту" та Protez Hub стали вже 68 осіб, 13 з них уже отримали свої протези й курс реабілітації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Раніше партнери також запустили першу в Україні освітню онлайн-платформу по протезуванню. Там можна знайти покрокову інформацію про всі етапи протезування та відновлення людей з ампутаціями.

Портал україномовний, доступ до всіх матеріалів - безплатний. На його створення "Метінвест" спрямував понад 2,5 млн грн.

Як відомо, ініціативу "Рятуємо життя" створила група "Метінвест" у координації з Фондом Ріната Ахметова на початку російського вторгнення в Україну.

За рік повномасштабної війни проект допоміг майже 500 тисячам людей на суму 8,4 млн євро.

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Метинвест