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Программу протезирования от "Метинвеста" и Protez Hub проходят уже около 70 человек

Фото: программу протезирования от "Метинвеста" и Protez Hub проходят уже почти 70 человек (metinvest media)
Автор: Илона Свиридова

Участниками программы протезирования от "Метинвеста" и Protez Hub стали уже 68 человек, 13 из них уже получили свои протезы и курс реабилитации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Ранее партнеры запустили первую в Украине образовательную онлайн-платформу по протезированию. Там можно найти пошаговую информацию о всех этапах протезирования и восстановления людей с ампутациями.

Портал украиноязычный, доступ ко всем материалам - бесплатный. На его создание "Метинвест" направил более 2,5 млн. грн.

Как известно, инициативу "Спасаем жизнь" создала группа "Метинвест" в координации с Фондом Рината Ахметова в начале российского вторжения в Украину.

За год полномасштабной войны проект помог почти 500 тысячам человек на сумму 8,4 млн евро.

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Метинвест