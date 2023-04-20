Программу протезирования от "Метинвеста" и Protez Hub проходят уже около 70 человек

Ранее партнеры запустили первую в Украине образовательную онлайн-платформу по протезированию. Там можно найти пошаговую информацию о всех этапах протезирования и восстановления людей с ампутациями.

Портал украиноязычный, доступ ко всем материалам - бесплатный. На его создание "Метинвест" направил более 2,5 млн. грн.

Как известно, инициативу "Спасаем жизнь" создала группа "Метинвест" в координации с Фондом Рината Ахметова в начале российского вторжения в Украину.

За год полномасштабной войны проект помог почти 500 тысячам человек на сумму 8,4 млн евро.