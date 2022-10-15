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Програму дешевих кредитів розширили на підприємства, зруйновані під час війни

Фото: Кабмін розширив програму "5-7-9" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів розширив програму здешевлення кредитів "5-7-9". Бюджетні кошти підуть на фінансову підтримку мікро-, малому та середньому бізнесу на відновлення частково або повністю зруйнованих внаслідок бойових дій виробничих потужностей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінекономіки.

Згідно з ухваленим рішенням, підприємці зможуть отримати кредит на відновлення виробничих потужностей під 9% терміном до 5 років на суму до 60 млн гривень (без урахування раніше виданих кредитів за програмами держпідтримки). Виконання зобов'язань по таким кредитам частково (до 80%) буде забезпечуватись державною гарантією.

Умови для отримання кредиту:

  • виробничі потужності підприємства зруйновані повністю чи частково, або викрадені внаслідок війни чи окупації (що підтверджено документально);
  • підприємство здійснювало господарську діяльність протягом року до широкомасштабного наступу РФ (що підтверджено даними річної фінзвітності станом на 1.01.2022 р.);
  • відновлювальні виробничі потужності розташовані не ближче 50 км від зони бойових дій, не знаходяться під окупацією.

Нагадаємо, що на програму "Доступні кредити 5-7-9%" в проекті бюджету на 2023 рік передбачено 16 млрд гривень. Станом на кінець вересня 2022 року з початку реалізації програми (лютий 2020 року) українські підприємства отримали понад 48 тисяч доступних кредитів на загальну суму 142,6 млрд гривень.

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