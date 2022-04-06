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Кредитной программой "5-7-9" уже воспользовались 12 тысяч фермерских хозяйств Украины

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Среда 06 апреля 2022 14:27
Кредитной программой "5-7-9" уже воспользовались 12 тысяч фермерских хозяйств Украины Фото: кредитной программой "5-7-9" уже воспользовались 12 тысяч фермерских хозяйств Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Для поддержки экономики в условиях военного времени правительство перестроило действие ряда программ для кредитования предприятий. В частности, речь идет об адаптации программы "5-7-9%", которой уже успели воспользоваться тысячи аграрных предприятий и других бизнесов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьер-министра - министра экономики Юлию Свириденко.

"Доступ предпринимателей к кредитным средствам - одна из предпосылок восстановления экономики после шока первых недель войны. Именно поэтому украинские банки должны помочь бизнесу стабилизировать работу", - рассказала Свириденко.

На сегодня кредитной программой уже воспользовались 12 тыс. фермерских хозяйств. А доля выданных средств аграриям в рамках программы составила 42%.

"Для своевременного старта посевной кампании и успешного ее проведения активировали дополнительные механизмы кредитования аграриев. Эти средства идут на закупку удобрений, горючего. Украинские банки до войны активно предоставляли кредиты сельхозпроизводителям - на начало марта кредитный портфель агропредприятий составил 84,6 млрд грн”, - сказала министр экономики.

Еще 826 бизнесов получили кредит до 60 млн грн под 0% на общую сумму 1,1 млрд грн.

По словам Свириденко, сейчас правительство и Нацбанк проводят с банковским сектором активную работу по налаживанию кредитной деятельности. В частности, 10 крупнейших банков заявили об выделены лимиты на сумму 40 млрд грн. Из них 2,3 млрд грн госбанки уже выдали фермерам.

Напомним, начиная с 24 февраля, государственные банки суммарно нарастили кредитные портфели на 12,5 млрд грн, что эквивалентно 15% прироста за 2021 год.

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