Программу базовой военной подготовки планируют увеличить: что известно
Программа базовой военной подготовки в учебных центрах для мобилизованных планируется увеличить до 1,5 месяца. В настоящее время длительность БОВП не менее месяца.
Об этом заявил заместитель начальника Главного управления доктрин и подготовки Генштаба ВСУ Герой Украины полковник Евгений Межевикин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.
Межевикин объяснил, что наращивание системы подготовки планируется осуществить в первую очередь в ходе:
- базовой общей военной подготовки,
- профессиональной подготовки,
- профессиональной подготовки рядового состава,
- подготовки инструкторов и сержантского состава
- конфигураций подходов в коллективной подготовке.
"Мы планируем изменить форматы и подходы к обучению военнослужащих, повысить ответственность всей командирской вертикали за подготовку личного состава и трансформировать систему подготовки инструкторов. Одним из важных шагов, которые сделаны для наращивания подготовки и улучшения качества обучения наших военнослужащих в учебных центрах, является увеличение сроков проведения подготовки. С этой целью разработана и утверждена программа со сроком обучения полтора месяца", - сообщил он.
В то же время, по словам заместителя начальника, по решению главнокомандующего Вооруженными силами Александра Сырского, на фондах четырех ключевых учебных центров уже начался пилотный проект увеличения подготовки на полтора месяца. В настоящее время привлечены около 500 военнослужащих.
"В обновленной программе БОВП, в частности, предусмотрены основы применения БПЛА и окопного РЭБ, использование средств радиоэлектронной разведки. Также предполагается повышение тактики огневой подготовки, разведывательно-диверсионной деятельности и навыков выживания на поле", - отметил он.
Межевикин сообщил, что базовая подготовка будет осуществляться исключительно в учебных центрах. Это важно, учитывая, что для любой подготовки вне учебных центров необходимо назначить администрацию, выделять инструкторский преподавательский состав и научно-педагогический персонал.
Напомним, что с октября этого года мобилизация в Украине несколько изменила правила.
В частности, вводится набор в армию в обход военкоматов и останавливается призыв определенной категории молодых людей до 25 лет.
Подробнее о новых правилах, и будет ли "экономическая бронь", можно узнать в материале РБК-Украина.
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