Програмою "єВідновлення" зацікавились в ЄС: Шуляк розповіла, який досвід хочуть перейняти

За її словами, українську цифровізацію відбудови, що породжує доброчесну, прозору та антикорупційну політику, у ЄС вважають зразковою - нещодавно це відзначили представники Комітету Європейського парламенту з питань регіонального розвитку (REGI).

"Зокрема наші Європейські колеги висловили бажання перейняти нашу систему компенсації, в основі якої лежить Реєстр зруйнованого та знищеного майна, щоб користуватися такою задля компенсації житла для людей у світі, домівки яких постраждали від стихійних лих. Це справді знакова діджитал-історія, бо дає можливість допомогти десяткам тисяч людей без будь-яких корупційних ризиків", - наголосила Олена Шуляк.

Вона пояснила - сьогодні успішно запущені і реалізуються одразу декілька напрямків програми. Перша стосується компенсацій за пошкоджене житло, якщо сума його ремонту не перевищує 200 тис. гривень. На цьому етапі нині вже погоджено компенсацію 25 862 заявникам на загальну суму в майже 2,5 млрд гривень.

Крім цього, з 1 серпня стартував етап компенсацій за зруйновне житло. Станом на сьогодні компенсацію погоджено вже 556 заявникам, які обміняють отриманий житловий сертифікат "єВідновлення" на нове житло.

Також, з 1 січня 2024 року українцям почнуть компенсовувати ремонти, зроблені за власний кошт. А наступними етапами програми "єВідновлення" стануть компенсації у випадках, коли сума пошкоджень житла перевищує 200 тис. гривень і компенсації за знищене і пошкоджене житло для жителів окупованих територій.

Більше того, зазначила Шуляк, зараз активно обговорюється можливість введення компенсацій за житло, яке постраждало від збройної агресії рф у період з 2014 по 2022 рік.

"Програма працює - у цьому пересвідчились і українці, що з кожним днем подають всі більше заяв на компенсацію, і наші європейські сусіди. Тож немає нічого дивного у бажанні перейняти ефективний досвід. Ми як майбутні члени ЄС також постійно переймаємо кращі європейські практики. Зокрема, незабаром в Україні почне діяти 305 європейський регламент, який дозволить українським виробникам створювати матеріали згідно з стандартами, нормами і характеристиками ЄС. Це дозволить вивести ринок будівельних матеріалів на якісно новий рівень та убезпечити покупців від фальсифікату", - зауважила Шуляк.

Нагадаємо, програма компенсацій "єВідновлення" стартувала 10 травня 2023 року. Згідно з її умовами, кожен громадянин, чиє житло було пошкоджено внаслідок збройної агресії РФ, може подати заяву на отримання державної допомоги на поточний ремонт житла.

Зробити це можна за допомогою порталу "Дія" або звернувшись до Центрів надання адміністративних послуг, органів соціального захисту та нотаріусів.