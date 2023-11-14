Программой "єВідновлення" заинтересовались в ЕС: Шуляк рассказала, какой опыт хотят перенять

По ее словам, украинскую цифровизацию восстановления, порождающую добродетельную, прозрачную и антикоррупционную политику, в ЕС считают образцовой - недавно это отметили представители Комитета Европейского парламента по региональному развитию (REGI).

"В частности, наши Европейские коллеги выразили желание перенять нашу систему компенсации, в основе которой лежит Реестр разрушенного и уничтоженного имущества, чтобы пользоваться такой для компенсации жилья для людей в мире, дома которых пострадали от стихийных бедствий. Это действительно знаковая диджитал-история, потому что дает возможность помочь десяткам тысяч людей без каких-либо коррупционных рисков", - подчеркнула Елена Шуляк.

Она объяснила - сегодня успешно запущены и реализуются сразу несколько направлений программы. Первое касается компенсаций за поврежденное жилье, если сумма его ремонта не превышает 200 тыс. гривен. На этом этапе уже согласована компенсация 25 862 заявителям на общую сумму почти в 2,5 млрд гривен.

Кроме того, с 1 августа стартовал этап компенсаций за разрушительное жилье. По состоянию на сегодня компенсация согласована уже 556 заявителям, которые обменяют полученный жилищный сертификат "єВідновлення" на новое жилье.

Также, с 1 января 2024 года украинцам начнут компенсировать ремонты, сделанные за свой счет. А следующими этапами программы "єВідновлення" станут компенсации в случаях, когда сумма повреждений жилья превышает 200 тыс. гривен и компенсации за уничтоженное и поврежденное жилье для жителей оккупированных территорий.

Более того, отметила Шуляк, сейчас активно обсуждается возможность введения компенсаций за жилье, пострадавшее от вооруженной агрессии России в период с 2014 по 2022 год.

"Программа работает - в этом убедились и украинцы, которые с каждым днем подают все больше заявлений на компенсацию, и наши европейские соседи. Так что нет ничего удивительного в желании перенять эффективный опыт. Мы как будущие члены ЕС также постоянно перенимаем лучшие европейские практики. В частности, В скором времени в Украине начнет действовать 305 европейский регламент, который позволит украинским производителям создавать материалы согласно стандартам, нормам и характеристикам ЕС, что позволит вывести рынок строительных материалов на качественно новый уровень и обезопасить покупателей от фальсификата", - отметила Шуляк.

Напомним, программа компенсаций "єВідновлення" стартовала 10 мая 2023 года. Согласно ее условиям, каждый гражданин, чье жилье было повреждено в результате вооруженной агрессии РФ, может подать заявление на получение государственной помощи на текущий ремонт жилья.

Сделать это можно с помощью портала "Дія" или обратившись в Центры предоставления административных услуг, органов социальной защиты и нотариусов.