Программу "Доступные лекарства" расширят: добавят препараты для пациентов с расстройствами психики

С 1 октября НСЗУ расширяет программу возмещения лекарственных средств по программе "Доступные лекарства" новым направлением. Добавят препараты для пациентов с расстройствами психики и поведения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НСЗУ в Telegram.

Речь идет о лекарствах при таких заболеваниях:

эпилепсия,

шизофрения,

ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство),

депрессия,

аффективные и невротические расстройства.

Как получить препараты по программе “Доступные лекарства”?

Для этого необходим электронный рецепт. Его выписывает невролог или психиатр. Семейные врачи электронные рецепты по этим направлениям не выписывают.

Получить препараты бесплатно или с небольшой доплатой можно в любой аптеке, которая работает по соответствующим договору с НСЗУ.



Пациентам с расстройствами психики и поведения нужно в ближайшее время посетить своего лечащего врача - невролога или психиатра. Необходимо, чтобы врач создал индивидуальный план лечения и внес его в электронную систему здравоохранения.