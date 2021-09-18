Программу "Доступные лекарства" расширят: добавят препараты для пациентов с расстройствами психики

С 1 октября НСЗУ расширяет программу возмещения лекарственных средств по программе "Доступные лекарства" новым направлением. Добавят препараты для пациентов с расстройствами психики и поведения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НСЗУ в Telegram.
Речь идет о лекарствах при таких заболеваниях:
Для этого необходим электронный рецепт. Его выписывает невролог или психиатр. Семейные врачи электронные рецепты по этим направлениям не выписывают.
Получить препараты бесплатно или с небольшой доплатой можно в любой аптеке, которая работает по соответствующим договору с НСЗУ.
Пациентам с расстройствами психики и поведения нужно в ближайшее время посетить своего лечащего врача - невролога или психиатра. Необходимо, чтобы врач создал индивидуальный план лечения и внес его в электронную систему здравоохранения.