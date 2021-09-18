Програму "Доступні ліки" розширять: додадуть препарати для пацієнтів з розладами психіки

З 1 жовтня НСЗУ розширює програму відшкодування лікарських засобів за програмою "Доступні ліки" новим напрямом. Додадуть препарати для пацієнтів із розладами психіки та поведінки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НСЗУ в Telegram.
Йдеться про ліки при таких захворюваннях:
Для цього необхідний електронний рецепт. Його виписує невролог або психіатр. Сімейні лікарі електронні рецепти за цими напрямами не виписують.
Отримати препарати безоплатно або з невеликою доплатою можна в будь-якій аптеці, яка працює за відповідним договором з НСЗУ.
Пацієнтам із розладами психіки та поведінки потрібно найближчим часом відвідати свого лікуючого лікаря - невролога чи психіатра. Необхідно, щоб лікар створив індивідуальний план лікування і вніс його в електронну систему охорони здоров’я.