ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Программу доплат планируют расширить на пенсионеров в возрасте от 70 до 75 лет

Новина українською →
Вторник 27 июля 2021 15:09
Программу доплат планируют расширить на пенсионеров в возрасте от 70 до 75 лет Фото: пенсионеры в возрасте от 70 до 75 лет могут получить дополнительные выплаты (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Минсоцполитики предлагает в 2022 году включить пенсионеров в возрасте от 70 до 75 лет в программу адресных пособий для пожилых людей. В случае включения доходы дополнительно будут повышены 1,5 млн пенсионерам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

Как отмечается в сообщении, в течение 2020 и 2021 годов адресную доплату к пенсиям в размере 500 гривен ежемесячно получают пенсионеры старше 80 лет. При этом пенсии для них не могут быть меньше 2 600 грн. Эти меры повысили доходы 1,4 млн пенсионеров.

В текущем году к этой программе присоединятся пенсионеры в возрасте от 75 до 80 лет. С 1 октября они будут получать ежемесячно компенсационную выплату в размере 400 гривен. Пенсионная выплата для них составит не менее 2 500 гривен. Такое расширение программы повысит доходы еще более 1 млн пенсионеров.

В рамках подготовки проекта государственного бюджета на 2022 год Минсоцполитики прорабатывает и другие предложения к календарю повышения пенсий в 2022 году.

В частности, в нем предлагается предусмотреть:

  • повышение с 1 января пенсий людям с инвалидностью из числа ликвидаторов Чернобыльской катастрофы;
  • индексацию с 1 марта страховых пенсий для около 10 млн пенсионеров и компенсационных выплат для пенсионеров старше 80 лет и для пенсионеров в возрасте от 75 лет до 80 лет;
  • перерасчет с 1 июля и с 1 декабря пенсионных выплат в связи с повышением прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц;
  • перерасчет с 1 октября минимальной пенсии по возрасту в связи с прогнозируемым повышением минимальной заработной платы.

Также прорабатываются предложения по дифференциации социальных гарантий пенсионерам с учетом продолжительности страхового стажа, отмечается в сообщении.

Напомним, средний размер пенсии на 1 июля 2021 года составлял 3 778,78 гривен. За квартал размер пенсий вырос на 54,13 гривен или на 1,45%.

Отметим, Пенсионный фонд Украины провел перерасчет размера пенсий с 1 июля 2021 года в связи с повышением прожиточного минимума. Средний размер повышения для 5,42 млн человек составил 49,35 гривен.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пенсии Министерство социальной политики
NEWS
Пловец Романчук на Олимпиаде-2020 установил рекорд и еще с одним украинцем пробился в финал
Пловец Романчук на Олимпиаде-2020 установил рекорд и еще с одним украинцем пробился в финал
DAILY
Подлая война. Что думают о "перемирии" в одной из самых горячих точек Донбасса
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Подлая война. Что думают о "перемирии" в одной из самых горячих точек Донбасса