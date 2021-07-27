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Програму доплат планують розширити на пенсіонерів віком від 70 до 75 років

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Вівторок 27 липня 2021 15:09
Програму доплат планують розширити на пенсіонерів віком від 70 до 75 років Фото: пенсіонери віком від 70 до 75 років можуть отримати додаткові виплати (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Мінсоцполітики пропонує у 2022 році включити пенсіонерів віком від 70 до 75 років до програми адресних допомог для літніх людей. У разі включення доходи додатково буде підвищено 1,5 млн пенсіонерам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики.

Як зазначається в повідомленні, протягом 2020 та 2021 років адресну доплату до пенсій у розмірі 500 гривень щомісяця отримують пенсіонери старші за 80 років. При цьому пенсії для них не можуть бути меншими за 2 600 грн. Ці заходи підвищили доходи 1,4 млн пенсіонерів.

У поточному році до цієї програми долучаться пенсіонери віком від 75 до 80 років. З 1 жовтня вони отримуватимуть щомісяця компенсаційну виплату у розмірі 400 гривень. Пенсійна виплата для них становитиме не менше 2 500 гривен. Таке розширення програми підвищить доходи ще понад 1 млн пенсіонерів.

В рамках підготовки проекту державного бюджету на 2022 рік Мінсоцполітики опрацьовує і інші пропозиції до календаря підвищення пенсій у 2022 році.

Зокрема, у ньому пропонується передбачити:

  • підвищення з 1 січня пенсій людям з інвалідністю з числа ліквідаторів Чорнобильської катастрофи;
  • індексацію з 1 березня страхових пенсій для близько 10 млн пенсіонерів та компенсаційних виплат для пенсіонерів віком старше 80 років та для пенсіонерів віком від 75 років до 80 років;
  • перерахунок з 1 липня і з 1 грудня пенсійних виплат у зв’язку із підвищенням прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб;
  • перерахунок з 1 жовтня мінімальної пенсії за віком у зв’язку із прогнозованим підвищенням мінімальної заробітної плати.

Також опрацьовуються пропозиції щодо диференціації соціальних гарантій пенсіонерам із урахуванням тривалості страхового стажу, зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, середній розмір пенсії на 1 липня 2021 року складав 3 778,78 гривень. За квартал розмір пенсій зріс на 54,13 гривень або на 1,45%.

Відзначимо, Пенсійний фонд України провів перерахунки розміру пенсій з 1 липня 2021 року в зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму. Середній розмір підвищення для 5,42 млн осіб склав 49,35 гривень.

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