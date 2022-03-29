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Программой релокации бизнеса хотят воспользоваться более 1100 предприятий, - Свириденко

Новина українською →
Вторник 29 марта 2022 15:58
Программой релокации бизнеса хотят воспользоваться более 1100 предприятий, - Свириденко Фото: Юлия Свириденко (facebook.com)
Автор: Артем Горовенко

Министерство экономики Украины получило 1 164 заявки на релокацию бизнеса в безопасные регионы. 1 058 из них уже обработаны, 375 участников программы находятся в стадии переезда, а 98 предприятий уже перевезено на запад Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого вице-премьер-министра - министра экономики Украины Юлию Свириденко в Facebook.

"Программой перемещения может воспользоваться любой бизнес находится в зоне риска из-за боевых действий. Речь идет не только о крупных производствах, но и малых предприятиях, где работают несколько десятков человек", - отметила Свириденко.

Для участия в программе релокации бизнеса необходимо заполнить заявку.

Государство, по словам Свириденко, оказывает поддержку в подборе площадей для размещения производства, перемещении и расселении персонала и подборе сотрудников в месте дислокации после переезда. А еще берет на себя логистические расходы, предоставляя транспорт.

В основном используются мощности "Укрзализныци" и "Укрпочты". Но при необходимости привлекаются субподрядчики, которые имеют возможности транспортировать грузы.

"Масштабное перемещение бизнеса на безопасные территории поможет Украине сохранить производство, рабочие места и удовлетворить спрос армии и гражданского населения на ряд товаров и услуг, которые критически необходимы для победы над врагом", - отметила Свириденко.

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