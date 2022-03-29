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Програмою релокації бізнесу хочуть скористатися понад 1100 підприємств, - Свириденко

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Вівторок 29 березня 2022 15:58
Програмою релокації бізнесу хочуть скористатися понад 1100 підприємств, - Свириденко Фото: Юлія Свириденко (facebook.com)
Автор: Артем Горовенко

Міністерство економіки України отримало 1 164 заявки на релокацію бізнесу до безпечних регіонів. 1 058 з них вже опрацьовані, 375 учасників програми перебувають у стадії переїзду, а 98 підприємств вже перевезено на захід України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого віце-прем'єр-міністра - міністра економіки України Юлію Свириденко у Facebook.

"Програмою переміщення може скористатися будь-який бізнес, що перебуває в зоні ризику через бойові дії. Йдеться не лише про великі виробництва, але й малі підприємства, де працюють кілька десятків людей", - зазначила Свириденко.

Для участі у програмі релокації бізнесу необхідно заповнити заявку.

Держава, за словами Свириденко, надає підтримку в підборі площ для розміщення виробництва, переміщенні та розселенні персоналу та підборі працівників у місці дислокації після переїзду. А ще бере на себе логістичні витрати, надаючи транспорт.

Здебільшого використовуються потужності "Укрзалізниці" та "Укрпошти". Але за потреби залучаються субпідрядники, які мають можливості транспортувати вантажі.

"Масштабне переміщення бізнесу на безпечні території допоможе Україні зберегти виробництво, робочі місця та задовольнити попит армії і цивільного населення на низку товарів і послуг, що критично необхідні для перемоги над ворогом", - наголосила Свириденко.

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