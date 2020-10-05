ru
ua
News
News
Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У програмі медгарантій обсяг коштів на лікування онкозахворювань виріс на 70%

Україна, Понеділок 05 жовтня 2020 11:54
У програмі медгарантій обсяг коштів на лікування онкозахворювань виріс на 70%
Фото: гроші (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Обсяг коштів на лікування онкозахворювань у програмі медичних гарантій на цей рік зріс на 70% у порівнянні з 2019 роком. Онкологічні лікарні за контрактом з НСЗУ отримали загалом на 2 млрд гривень більше фінансування ніж торік.

Про це повідомляє Національна служба здоров'я.

"За надання допомоги пацієнтам з онкологічними захворюваннями у квітні-вересні НСЗУ виплатила закладам понад 2 млрд грн. Зокрема, найбільше коштів отримали: Одеський обласний онкодиспансер - 148 млн грн, Київський обласний онкодиспансер - 123 млн грн, Дніпровський обласний клінічний онкодиспансер - 112 млн грн", - сказано у повідомленні.

З вересня поточного року в 4,7 раза збільшено тариф на діагностику та хіміотерапевтичне лікування онкозахворювань у дітей.

Безоплатна допомога пацієнту з онкозахворюванням у межах програми медичних гарантій включає:

  • інструментальну та лабораторну діагностику,
  • проведення хірургічного втручання в умовах стаціонару,
  • проведення радіотерапії та хіміотерапії у стаціонарних та амбулаторних умовах,
  • лікарські засоби з Національного переліку,
  • медичний догляд, перебування та харчування під час перебування у стаціонарі в лікарні,
  • психологічну підтримку.

Також пацієнт зможе безоплатно отримати ліки, що централізовано закуповуються за кошти державного бюджету за різними держпрограмами.

"У програмі медичних гарантій наступного року стосовно лікування онкозахворювань НСЗУ пропонує збільшити тарифи на послуги з діагностики та лікування онкозахворювань", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, у 2017 році у Міністерстві охорони здоров'я заявляли, що щорічно в Україні реєструють понад 130 тисяч нових випадків онкологічних захворювань.

Як писало РБК-Україна, медзакладам виплатили понад 4,4 млрд гривень за допомогу пацієнтам з CОVID-19.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство НСЗУ
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся