Кабмін зобов'язав лікарні до 1 вересня оприлюднити інформацію про наявні ліки

Медичні установи повинні будуть щотижня оновлювати інформацію про наявні ліки

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що до 1 вересня 2018 року всі лікарні мають оприлюднити інформацію про наявні ліки. Про це повідомляє "Урядовий портал".

Так, Гройсман вимагає від керівників обласних та міських управлінь охорони здоров'я, а також керівників лікувальних закладів до 1 вересня організувати можливість висвітлення на своїх сайтах інформації про наявність ліків з подальшим щотижневим її оновленням.

"Все, що забезпечено по ліках, щотижнево має бути доставлено до людини. Система має працювати, як годинник, і це відповідальність не тільки Уряду, а й місцевих адміністрацій. В регіонах не так багато лікарень, навести порядок можна. Уряд готує рішення про серйозний аудит і ревізію ситуації. Починайте діяти активно... До 1 вересня всі лікарні мають оприлюднити інформацію про наявні ліки, а далі - щотижневе її оновлення", - заявив Гройсман під час розширеної наради щодо забезпечення громадян лікарськими.

Нагадаємо, 4 червня, закуплених за державні кошти. Серед медикаментів, зокрема, препарати для пацієнтів, які перенесли трансплантацію.