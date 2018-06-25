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Кабмін зобов'язав лікарні до 1 вересня оприлюднити інформацію про наявні ліки

НовиниСуспільство    25.06.2018 - 14:58
Фото: наради щодо забезпечення громадян лікарськими (kmu.gov.ua)
Фото: наради щодо забезпечення громадян лікарськими (kmu.gov.ua)

Медичні установи повинні будуть щотижня оновлювати інформацію про наявні ліки

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що до 1 вересня 2018 року всі лікарні мають оприлюднити інформацію про наявні ліки. Про це повідомляє "Урядовий портал".

Так, Гройсман вимагає від керівників обласних та міських управлінь охорони здоров'я, а також керівників лікувальних закладів до 1 вересня організувати можливість висвітлення на своїх сайтах інформації про наявність ліків з подальшим щотижневим її оновленням.

"Все, що забезпечено по ліках, щотижнево має бути доставлено до людини. Система має працювати, як годинник, і це відповідальність не тільки Уряду, а й місцевих адміністрацій. В регіонах не так багато лікарень, навести порядок можна. Уряд готує рішення про серйозний аудит і ревізію ситуації. Починайте діяти активно... До 1 вересня всі лікарні мають оприлюднити інформацію про наявні ліки, а далі - щотижневе її оновлення", - заявив Гройсман під час розширеної наради щодо забезпечення громадян лікарськими.

Нагадаємо, 4 червня Моз відправив в регіони ряд препаратів, закуплених за державні кошти. Серед медикаментів, зокрема, препарати для пацієнтів, які перенесли трансплантацію.
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Теги публікації: Кабінет Міністрів України, Володимир Гройсман  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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