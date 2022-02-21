Программа социальной и профессиональной адаптации ветеранов АТО сводится к курсам водителей, - нардеп

Государственная программа социальной и профессиональной адаптации ветеранов АТО, реализуемая с 2015 года, на 80% сводится к прохождению курсов подготовки водителей, чего явно недостаточно для возвращения людей к нормальной профессиональной жизни.

Об этом заявил народный депутат, председатель депутатской группы "Довира" Олег Кулинич во время согласительного совета парламента.

"Еще один важный вопрос, который очень остро стоит на сегодняшний день – это защита наших военных. В первую очередь, речь идет о психологической и социальной реабилитации. Ведь послевоенный синдром еще долго присутствует в нашей жизни", - отметил Кулинич.

По словам депутата, на сегодняшний день в Украине действуют только пять центров социально-психологической реабилитации на всю страну.

"Мероприятиями по психологической реабилитации будет охвачено только 5 тысяч ветеранов АТО, а услугами по санаторно-курортному лечению – 7 тысяч ветеранов. А в то же время, по меньшей мере, 240 тысяч участников АТО ждут профессиональной психологической и социальной помощи", - отметил парламентарий.

Он пояснил, что проблема заключается в том, что ветераны АТО проходят реабилитацию в санаторно-курортных заведениях общего профиля, но им нужны специализированные учреждения, которых сегодня почти нет в государстве.

Олег Кулинич убежден, что учреждения для реабилитации военных должны быть созданы в каждом областном центре, а в идеале - в каждой громаде.

"В то же время, стране нужна более комплексная и действенная национальная программа по реабилитации ветеранов, которая бы подняла важность их адаптации к нормальной жизни на общегосударственный уровень. Поэтому акцентирую внимание Кабинета Министров Украины и профильных министерств на необходимости в кратчайшие сроки активизировать меры по поддержке военных ветеранов", - озвучил свое требование глава депутатской группы "Довира".