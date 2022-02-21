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Програма соціальної та професійної адаптації ветеранів АТО зводиться до курсів водіїв, - нардеп

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Київ, Понеділок 21 лютого 2022 14:07
Програма соціальної та професійної адаптації ветеранів АТО зводиться до курсів водіїв, - нардеп Фото: Олег Кулініч (facebook.com)
Автор: Артем Горовенко

Державна програма соціальної та професійної адаптації ветеранів АТО, яка реалізується з 2015 року, на 80% зводиться до проходження курсів підготовки водіїв, чого явно недостатньо для повернення людей до нормального професійного життя.

Про це заявив народний депутат, голова депутатської групи "Довіра" Олег Кулініч під час погоджувальної ради парламенту.

"Ще одне важливе питання, яке дуже гостро стоїть на сьогодні - це захист наших військових. В першу чергу, мова йде про психологічну та соціальну реабілітацію. Адже поствоєнний синдром ще довго буде присутнім у нашому житті", - зазначив Кулініч.

Зі слів депутата, на сьогодні в Україні діють лише п’ять центрів соціально-психологічної реабілітації на всю країну.

"Заходами з психологічної реабілітації буде охоплено лише 5 тисяч ветеранів АТО, а послугами з санаторно-курортного лікування - 7 тисяч ветеранів. А водночас щонайменше 240 тисяч учасників АТО чекають професійної психологічної та соціальної допомоги", - зазначив парламентар.

Він пояснив, що проблема полягає в тому, що ветерани АТО проходять реабілітацію в санаторно-курортних закладах загального профілю, але їм потрібні спеціалізовані заклади, яких на сьогодні майже немає в державі.

Олег Кулініч переконаний, що заклади для реабілітації військових повинні бути створені в кожному обласному центрі, а в ідеалі - в кожній громаді.

"Водночас, країні потрібна більш комплексна і дієва національна програма з реабілітації ветеранів, яка б підняла важливість їх адаптації до нормального життя на загальнодержавний рівень. Тому акцентую Кабінету міністрів та профільних міністерств на необхідності у найкоротші терміни активізувати заходи для підтримки військових ветеранів", - озвучив свою вимогу голова депутатської групи "Довіра".

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