Программа макрофинансовой помощи ЕС заканчивается 15 сентября: что дальше

Украина выполнила условия для получения помощи ЕС, но нужно решение МВФ. Решение должно быть принято до 14 сентября.

По его словам, программы макрофинансовой помощи со стороны ЕС связаны с программами МВФ, здесь надо этот вопрос скоординировать с ними.

"Что касается собственно макрофинансовой помощи, то все основные условия со стороны Украины выполнены. То есть это вопрос, каким образом происходят переговоры с МВФ. Программа макрофинансовой помощи ЕС заканчивается 14 сентября, до этого все решения должны быть приняты",- заявил он.

На вопрос о том, если до 14 сентября ответа от МВФ не будет, что тогда, он ответил: "Продлить ее (программу, - ред.) мы не сможем, там сроки очень четкие. Вопрос, каким образом скоординировать работу с МВФ, чтобы успеть выделить второй транш".