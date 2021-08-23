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Программа макрофинансовой помощи ЕС заканчивается 15 сентября: что дальше

Автор: Милан Лелич, Юрий Дощатов, Анастасия Рокитна

Украина выполнила условия для получения помощи ЕС, но нужно решение МВФ. Решение должно быть принято до 14 сентября.

Об этом заявил в интервью РБК-Украина вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

По его словам, программы макрофинансовой помощи со стороны ЕС связаны с программами МВФ, здесь надо этот вопрос скоординировать с ними.

"Что касается собственно макрофинансовой помощи, то все основные условия со стороны Украины выполнены. То есть это вопрос, каким образом происходят переговоры с МВФ. Программа макрофинансовой помощи ЕС заканчивается 14 сентября, до этого все решения должны быть приняты",- заявил он.

На вопрос о том, если до 14 сентября ответа от МВФ не будет, что тогда, он ответил: "Продлить ее (программу, - ред.) мы не сможем, там сроки очень четкие. Вопрос, каким образом скоординировать работу с МВФ, чтобы успеть выделить второй транш".

Напомним, в Еврокомиссии ответили, будет ли новая программа макрофинансовой помощи Украине.

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