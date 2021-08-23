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Програма макрофінансової допомоги ЄС закінчується 15 вересня: що далі

Автор: Мілан Лєліч, Юрій Дощатов, Анастасія Рокитна

Україна виконала умови для отримання допомоги ЄС, але потрібне рішення МВФ. Рішення повинно бути прийнято до 14 вересня.

Про це заявив в інтерв'ю РБК-Україна віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

За його словами, програми макрофінансової допомоги з боку ЄС пов'язані з програмами МВФ, тут треба це питання скоординувати з ними.

"Що стосується власне макрофінансової допомоги, то всі основні умови з боку України виконані. Тобто це питання, яким чином відбуваються переговори з МВФ. Програма макрофінансової допомоги ЄС закінчується 14 вересня, до цього всі рішення повинні бути прийняті", - заявив він.

На запитання про те, якщо до 14 вересня відповіді від МВФ не буде, що тоді, він відповів: "Продовжити її (програму, - ред.) ми не зможемо, там терміни дуже чіткі. Питання, яким чином скоординувати роботу з МВФ, щоб встигнути виділити другий транш".

Нагадаємо, в Єврокомісії відповіли, чи буде нова програма макрофінансової допомоги Україні.

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