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Программа "Гроші" проиграла Кличко в суде

Новина українською → Киев, Вторник 02 марта 2021 18:22
Программа "Гроші" проиграла Кличко в суде Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Мэр Киева Виталий Кличко выиграл судебный иск к "Телерадиокомпании "Студия 1+1". Решение принял Подольский районный суд столицы.

Об этом сообщает официальный сайт Кличко.

Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации мэр Киева и соистец Дмитрий Белоцерковец подали еще в августе 2019 после выхода в эфир "Студии 1+1" программы "Гроші" Александра Дубинского, где была обнародована неправдивая информация.

"Насколько вы помните, тогда против меня была развернута широкая кампания по дискредитации. И я заявил, что буду защищать свою честь и достоинство в суде. Поэтому и подал иск в суд на канал "1+1", который поливал меня грязью. О наступлении на свободу слова здесь речь не идет", - заявил Виталий Кличко.

Рассмотрев иск, суд постановил удовлетворить его, обязав "Телекомпанию "Студия 1+1" опровергнуть неправдивую информацию в эфире программы "Гроші".

Также суд обязал удалить программу, в которой была обнародована неправдивая информация, со всех информационных ресурсов телекомпании и социальных сетей, связанных с ней.

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