Программа доступной ипотеки: сколько украинцев готовы взять кредит на жилье под 7%

В марте 2021 года знали о государственной программе " Доступна ипотека 7 %" почти около половины украинцев (50%). Из них 16% слышали много, 34% - что-то слышали.

По данным опроса, 68% не хотят брать кредит на жилье, 13% не исключают такой возможности, но хотят больше информации, 7% хотели бы принять участие в программе, но уже имеют жилье, а 6% заявили, что однозначно взяли бы кредит, поскольку не имеют жилья.

Опрос проводился Социологической группой "Рейтинг" с 13 по 21 марта 2021 года по заказу Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института по всей Украине кроме оккупированных Россией территорий. Методом личных интервью по месту жительства респондентов опрошено 2 400 человек. Предел погрешности при 95-процентном уровне доверия не превышает 2%.