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Программа доступной ипотеки: сколько украинцев готовы взять кредит на жилье под 7%

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Украина, Воскресенье 23 мая 2021 10:58
Программа доступной ипотеки: сколько украинцев готовы взять кредит на жилье под 7% Фото: хотели бы взять кредит на жилье за государственные средства 6% украинцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В марте 2021 года знали о государственной программе "Доступна ипотека 7%" почти около половины украинцев (50%). Из них 16% слышали много, 34% - что-то слышали.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

По данным опроса, 68% не хотят брать кредит на жилье, 13% не исключают такой возможности, но хотят больше информации, 7% хотели бы принять участие в программе, но уже имеют жилье, а 6% заявили, что однозначно взяли бы кредит, поскольку не имеют жилья.

Программа доступной ипотеки: сколько украинцев готовы взять кредит на жилье под 7%

Опрос проводился Социологической группой "Рейтинг" с 13 по 21 марта 2021 года по заказу Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института по всей Украине кроме оккупированных Россией территорий. Методом личных интервью по месту жительства респондентов опрошено 2 400 человек. Предел погрешности при 95-процентном уровне доверия не превышает 2%.

Напомним, с 1 марта 2021 года в Украине стартовала государственная программа "Доступна ипотека 7%". Из госбюджета банкам компенсируют часть кредитной ставки до уровня 7% годовых.

По условиям программы, получить кредит можно на покупку квартиры или дома не старше шести лет. Нормативная площадь жилья должна составлять составляет 50 кв. метров общей площади на одного человека или семью из двух человек и 20 кв. метров на каждого последующего члена семьи.

Отметим, в коммерческих банках в марте 2021 года средневзвешенная эффективная процентная ставка по новым ипотечными кредитами выросла и составила 14,0% на вторичном и 17,4% на первичном рынке.

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