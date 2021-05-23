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Програма доступної іпотеки: скільки українців готові взяти кредит на житло під 7%

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Україна, Неділя 23 травня 2021 10:58
Програма доступної іпотеки: скільки українців готові взяти кредит на житло під 7% Фото: хотіли б взяти кредит на житло за державні кошти 6% українців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У березні 2021 року знали про державну програму "Доступна іпотека 7%" майже близько половини українців (50%). З них 16% чули багато, 34% - щось чули.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

За даними опитування, 68% не хочуть брати кредит на житло, 13% не виключають такої можливості, але потребують більше інформації, 7% хотіли б взяти участь у програмі, але вже мають житло, 6% заявили, що однозначно взяли б кредит, оскільки не мають житла.

Програма доступної іпотеки: скільки українців готові взяти кредит на житло під 7%

Опитування проводилося Соціологічною групою "Рейтинг" з 13 по 21 березня 2021 року на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту по всій Україні крім окупованих Росією територій. Методом особистих інтерв'ю за місцем проживання респондентів опитано 2 400 осіб. Межа похибки при 95-процентному рівні довіри не перевищує 2%.

Нагадаємо, з 1 березня 2021 року в Україні стартувала державна програма "Доступна іпотека 7%". З держбюджету банкам компенсують частину кредитної ставки до рівня 7% річних.

За умовами програми, отримати кредит можна на покупку квартири або будинку не старше шести років. Нормативна площа житла повинна становити становить 50 кв. метрів загальної площі на одну людину або сім'ю з двох осіб і 20 кв. метрів на кожного наступного члена сім'ї.

Відзначимо, у комерційних банках у березні 2021 року середньозважена ефективна відсоткова ставка за новими іпотечними кредитами зросла та становила 14,0% на вторинному та 17,4% на первинному ринку.

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