На програми підтримки агровиробників у 2023 році виділено 1,5 млрд доларів, - Шмигаль

Як повідомив прем'єр-міністр під час наради з Мінагрополітики, Мінфіном та Мінекономіки, у 2023 році уряд планує продовжити підтримку сільгоспвиробників - як із державного бюджету, так і через домовленості з партнерами на майже 1,5 млрд доларів за різними напрямами допомоги аграріям.

Очільник уряду зазначив, що цьогоріч держава поширила кредитні програми підтримки також на аграріїв.

"Так, у межах програми "5-7-9" видано 36,9 млрд гривень агрокредитів. Зокрема, 25,7 млрд гривень було залучено для проведення посівної, з них 24 млрд гривень - під державні портфельні гарантії. Крім того, надано 1,65 млрд гривень підтримки для 30 тисяч малих фермерів. Завдяки цьому у 2022 році зібрали вже понад 65 млн тонн врожаю", - підкреслив Шмигаль.

Крім того, голова уряду звернув увагу на започатковану програму єРобота, яка передбачає надання грантів на розвиток садів і теплиць.

"Вже погоджено аграрних грантів на суму 370 млн гривень", - зауважив прем'єр.