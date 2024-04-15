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До програми кешбеку "Купуй українське" залучили Mastercard

Фото: кешбек за програмою "Купуй українське" буде реалізовувати Mastercard (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Міністерство економіки України та міжнародна технологічна компанія Mastercard підписали меморандум про співпрацю в рамках реалізації політики "Зроблено в Україні", що передбачає повернення частини коштів за купівлю українських товарів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-службу Мінекономіки.

"Наша співпраця з міністерством передбачає реалізацію широкого кола ініціатив, серед яких і технічна реалізація програми національного кешбеку, над якою ми вже плідно працюємо", - сказала Інга Андреєва, генеральна директорка Mastercard в Україні та Молдові.

Згідно з меморандумом передбачена співпраця сторін, зокрема, в сферах:

  • підтримки малого й середнього бізнесу, в тому числі щодо вдосконалення цифрових процесів ведення бізнесу (цифрові рішення для прийому платежів, видачі електронних квитанцій, підвищення обізнаності про інноваційні фінансові тенденції);
  • експертного і технологічного партнерства в реалізації програми національного кешбеку на українські товари в рамках підтримки платформи "Зроблено в Україні";
  • підтримки комунікаційних кампаній Мінекономіки для малих та середніх підприємств з метою підвищення їх конкурентоспроможності.

Програма кешбеку "Купуй українське"

Президент Володимир Зеленський на презентації платформи "Зроблено в Україні" 26 лютого заявив, що українці зможуть отримати компенсацію частини оплати за товари та послуги, вироблені в країні. За його словами, відповідне доручення уряду, наразі цю програму розробляють, і вона повинна запрацювати вже цьогоріч.

Mastercard

Mastercard - це міжнародна платіжна система, яка здійснює обслуговування фінансових та платіжних транзакцій через банківські картки, які відповідають її стандартам. Організація Mastercard Worldwide не видає картки напряму споживачам, але надає ліцензії банкам і фінансовим установам для випуску карток Mastercard та обслуговування платежів через цю систему.

Картки Mastercard можуть бути дебетовими, кредитними або попередньо сплаченими. Вони приймаються для оплати товарів і послуг у торгових точках та в Інтернеті у більш ніж 210 країнах світу. Картки Mastercard також можуть бути використані для зняття готівки в банкоматах та для здійснення різних фінансових операцій, таких як перекази коштів та оплата рахунків.

Mastercard є однією з найбільших платіжних систем у світі, разом з Visa. Вона має свої власні правила та стандарти безпеки для забезпечення захисту особистої інформації та безпеки платежів для користувачів карток Mastercard.

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