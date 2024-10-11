Програма "Національного кешбеку" доступна у повному форматі: скільки товарів було придбано

Він нагадав, що з 2 вересня команда Мінцифри перевіряла роботу системи, фіксувала баги та отримувала фідбек від користувачів. Тепер послугу офіційно запущено у повному форматі.

Також Федоров повідомив, що за програмою було нараховано кешбеків на суму понад 73 мільйони гривень. Загально українці за цей час придбали 260 000 товарів вітчизняних виробників.

До програми долучилися 1317 українських виробників.

Зазначається, що більше мільйона користувачів бачать свій кешбек у "Дії".

Щоб долучитися до програми, достатньо відкрити картку "Зроблено в Україні" в банку та активувати її в застосунку "Дія". Кешбек у 10% нараховується автоматично за кожен придбаний український товар.

Програма "Національний кешбек"

Програма "Національний кешбек" - це ініціатива, яка надає можливість громадянам отримувати часткове повернення коштів за покупки, зроблені у вітчизняних партнерських магазинах або за товари українських виробників. Кошти з кешбеку можна використовувати для наступних покупок або виводити на банківську картку.

Програма була створена заради популяризації українського продукту та підтримки виробників, а також для заохочення українців використовувати електронні платіжні системи для зручності та прозорості розрахунків.