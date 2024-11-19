"Національний кешбек". Скільки грошей отримали українці і на що витратили

За вересень українцям виплатили 37,2 мільйонів гривень за програмою "Національний кешбек". П’ята частина учасників програми вже встигли витратити кошти. Проте ще понад 500 тисяч українців поки тримають кошти на рахунках. Це зумовлено тим, що в середньому, одна людина накопичила 57,5 гривень.

Наразі приблизно 120 тисяч українців вже витратили свій кешбек. 50% користувачів поповнили свій мобільний. Ще 35% - оплатили комунальні послуги. Решта українців розрахувались за інтернет, транспорт і послуги харчування.

Наступне нарахування коштів за програмою "Національний кешбек" відбудеться наприкінці листопада. Зокрема, за жовтень українці накопичили близько 125 мільйонів гривень.

Натомість за першу половину листопада обсяг накопичених коштів вже перевищив показники жовтня. Станом на середину листопада за програмою "Національний кешбек", українці відкрили 4,2 мільйони карток. Однак лише 2,5 мільйони українців активували ці картки в "Дії". Варто зауважити, що для отримання кешбеку, активація картки в "Дії" є обов’язковою.

Як зазначають в Урядовому порталі, виплата кешбеку за листопад відбудеться наприкінці грудня. Кешбек за грудень українці отримають в лютому 2025 року.

Як дізнатися чи нарахують кешбек за товар

Наразі отримати кешбек можна на понад 320 тисяч українських товарів від 1580 виробників. Задля того, щоб перевірити, на який товар є кешбек, необхідно скористатися сканером штрихкодів у "Ді":

Зайдіть у застосунок "Дія" і натисніть на розділ "Сервіси";

Далі тисніть на "Національний кешбек";

У нижньому правому кутку натисніть на позначку сканеру.

Окрім цього, товари, за які нараховується кешбек маркують позначкою "Зроблено в Україні". А також магазини, які сповіщають про роботу програми, розміщують відповідні таблички на вході.