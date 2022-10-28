Програма без кредиту. Про що Україна домовилася з МВФ і чи вистачить грошей на 2023 рік

Влада України поки не домовилася про нову кредитну програму з МВФ. І хоча раніше українська сторона заявляла про плани отримати угоду на 15 млрд доларів, поки що про конкретні суми питання взагалі не стоїть. Принаймні зараз. Адже стандартні кредитні лінії Фонду навряд чи підійдуть Україні з огляду на повну невизначеність економічної та фінансової ситуації через війну. Але це не означає, що кредитор відвернувся від Києва.

На переговорах у Відні минулого тижня сторони домовилися про моніторингову програму SMP, яка в перспективі може перерости у повноцінну – кредитну. Вже найближчими тижнями затвердження програми обговорюватиметься з Радою директорів Фонду. Крім того, під час SMP МВФ виступатиме свого роду посередником між Україною та іншими донорами, насамперед США та ЄС.

Що таке SMP? Це неофіційна угода між керівництвом країни та персоналом МВФ для моніторингу економічних дій влади потенційного позичальника. Фактично, ця програма так само, як і інші, вимагає схвалення виконавчою радою МВФ, але не передбачає виділення грошей, зазначив заступник виконавчого директора МВФ Владислав Рашкован.

"SMP використовуються в тих випадках, коли країна ще не в змозі реалізувати звичайну програму, яку підтримує МВФ, з причин, які можуть включати обмежений інституційний потенціал, внутрішню нестабільність або нестабільність чи відсутність фінансових гарантій", - йдеться у поясненні на сайті МВФ.

Термін програми варіюється в залежності від минулого досвіду країни та заходів, необхідних для стабілізації ситуації в економіці. Зазвичай SMP триває 9 місяців, протягом яких проводиться два огляди ситуації. Проте граничні межі – від 6 до 18 місяців. Але допускається повторення застосування програми.

Міністр фінансів Сергій Марченко та голова МВФ Крісталіна Георгієва (Фото: /www.facebook.com/sergey.marchenko.54)

Зараз під моніторинг підпадуть усі параметри, які зазвичай відстежуються під час укладання повноцінних програм. Наприклад, під час переговорів із місією МВФ у Відні аналізувалися бюджетні показники та координація фіскальної та монетарної політики. І там було вирішено відмовитися від заходів, які скорочують податкові надходження до бюджету. Попереду ще низка переговорів для обговорення інших аспектів.

Весь набір рамкових програм, які використовує МВФ, не підходить для економіки країн у стані війни, в яких абсолютна невизначеність за ключовими макроекономічними прогнозами, зокрема щодо боргового навантаження, стійкості держборгу.

"Саме тому зараз було вирішено запровадити моніторингову програму. Але я думаю, що з великою ймовірністю можна говорити, що вже наступного року вона переросте у повноцінну. Тобто ця SMP стане перехідною на цей невизначений період", - вважає глава департаменту макроекономічних. досліджень групи ICU Віталій Ваврищук.

МВФ у цьому випадку виступатиме як свого роду контрагент між донорами та Україною, з яким вестимуться переговори щодо ключових позицій.

"Сама програма є дуже важливим якорем, тому що, якщо МВФ ставить свою назву, то для всіх інвесторів це означає, що МВФ вірить у цю макроструктуру. І це дуже важливий сигнал для інших донорів про те, що можна фінансувати країну", – наголосив Рашкован назвав її фактично "мостом" для переходу до повноцінної програми фінансування.

Голова аналітичного департаменту ІК Concorde Capital Олександр Паращий вважає, що SMP у підсумку має дати відповідь на глобальне питання: скільки Україні потрібно грошей наступного року, і хто з донорів може їх надати. "Наприклад, зараз йдеться про можливі гранти від США по 1,5 мільярда щомісяця, від ЄС десь у такому ж обсязі. І можливо, якщо грошей не вистачатиме, то МВФ якось теж у цьому братиме участь", - зазначив він у коментарі РБК-Україна.

Денис Шмигаль на переговорах із главою МВФ (Фото: https://t.me/Denys_Smyhal)

У МВФ розраховують, що моніторингова програма допоможе встановити макроекономічні рамки та ключові короткострокові політики для України на етапі відновлення. "SMP допоможе каталізувати терміново необхідну підтримку з боку донорів та прокладе шлях до кінцевого переходу до повноцінної програми МВФ", - заявила глава МВФ Крісталіна Георгієва на конференції в Берліні, де 25 жовтня було обговорено питання підтримки України.

Зараз же МВФ фактично виступатиме координатором фінансової допомоги від інших партнерів України, насамперед США та ЄС, з якими є домовленість про виділення 36 млрд доларів у 2023 році. Плюс до цієї суми додадуться вливання від інших донорів, у тому числі ЄБРР, Світового банку та Європейського інвестиційного банку, які, крім кредитів, планують виділяти й грантові кошти, що на даному етапі для України вигідніше.

"Якщо у нас буде по 18 млрд від США та ЄС (по 1,5 млрд на місяць), плюс масштабніше фінансування від ЄБРР, СБ, Європейського інвестбанку, то питання з фінансуванням більш-менш буде вирішено. Обіцяної допомоги, якщо вона надходитиме вчасно, вже достатньо для того, щоб резерви НБУ протягом наступного року залишалися на комфортному рівні. А от в частині фінансування дефіциту потреба може вирости, якщо реалізується негативний сценарій із роботою енергетичної інфраструктури", – зазначив Ваврищук.

До речі, днями в ЄБРР заявили, що 2022 року виділили Україні 1 млрд євро і має намір потроїти цю цифру до кінця 2023 року. Кошти будуть призначені на підтримку енергетичної та продовольчої безпеки, відновлення залізничних колій, інфраструктури та підтримку фармацевтичної промисловості.

Виконавчий директор Центру економічної стратегії (ЦЕС) Гліб Вишлінський вважає, що новою програмою МВФ фактично встановлює стійкий діалог між Україною та іншими донорами. "Фактично програма даватиме оцінку потреб та макрополітики для ухвалення рішень про виділення грантових коштів від США та Євросоюзу", - зазначив експерт.

У МВФ відверто визнають, що причина фінансових проблем – лише війна. І її завершення, за словами Кристаліни Георгієвої, вплине не лише на Україну, а й на перспективу розвитку усієї світової економіки. "Ми повинні працювати разом, щоб обмежити збитки від цих потрясінь, особливо для найбільш вразливих країн та людей", - заявила вона на конференції у Берліні.

Для України підтримка зараз є вкрай важливою, оскільки країна практично "спустошена війною на тлі пандемії". "Ми повинні підтримати перехід від надзвичайної фази управління економікою до фази відновлення, що відбувається в країні, а також підготувати ґрунт для успішного відновлення динамічної та конкурентоспроможної економіки", - сказала Георгієва.

Жертви ракетних обстрілів РФ

Поки що фінансова підтримка України йде частково за рахунок грантів та кредитів. У 2022 році було виділено загалом 35 млрд доларів. Від МВФ – два транші в 1,4 та 1,3 млрд доларів та 2,2 млрд через керований рахунок для підтримки України. Загалом це підтримало економіку та дозволить їй очікувано розвиватися до кінця поточного року.

Але обсяги фінансування можуть збільшитися, частково через масовані атаки, що продовжуються, на енергетичну інфраструктуру. Якщо зараз, за оцінками МВФ, Україні щомісяця потрібно від 3 до 4 млрд доларів, то через нові руйнування української інфраструктури сума може зрости до 5 млрд доларів, зазначають у МВФ.

"Коли ми включаємо додаткове фінансування для збільшення імпорту газу та деякого ремонту критичної інфраструктури, ми швидко досягаємо 4 млрд доларів на місяць. Нещодавні ракетні атаки, які явно завдали значно більшої шкоди, не лише підтверджують правильність цих оцінок, але й змушують нас розглядати верхню межу у 5 мільярдів доларів", - зазначила глава МВФ.

Переговори з МВФ (Фото: https://t.me/Denys_Smyhal)

За оцінками Світового банку, загальна шкода України через війну вже оцінюється в 97 мільярдів доларів, при цьому найбільш постраждалі сектори – житловий та транспортний. За оцінками українських експертів, зазначили у МВФ, цифра збитків вже сягає 130 млрд доларів. Крім збитків, СБ оцінює загальні потреби у реконструкції на 349 млрд доларів.

"Це справді приголомшливі цифри - вони набагато перевищують річний ВВП України у 200 мільярдів доларів у 2021 році, до вторгнення Росії", - зазначила Георгієва.

Поки що про терміни фінансування безпосередньо по лінії МВФ у Вашингтоні не говорять. Щоб порушувати питання про нову, саме кредитну програму з МВФ необхідне розуміння перспективи завершення війни, і, відповідно, початку відновлення економіки.

Будь-яка з програм МВФ націлена передусім на те, щоби повернути економіку на шлях стійкого відновлення. Суть у тому, зазначає Ваврищук, щоб після завершення програми економіка могла продовжити розвиток без зовнішньої допомоги. Але зараз для України така перспектива поки що не проглядається. Тому всі програми фінансової допомоги доти, доки ситуація кардинально не зміниться, будуть поки що спрямовані виключно на підтримку життєздатності країни.

Однак, на думку Рашкована, до кінця поточного року моніторингову програму буде затверджено, і на початку 2023 року з'явиться можливість говорити про нову програму.

Тим часом, в уряді також розраховують на створення до кінця року нової платформи – фінансового "Рамштайну". Це може бути за аналогією з конференціями міністрів оборони у форматі "Рамштайн", але в цьому випадку йтиметься про координацію з партнерами з питань фінансової підтримки.