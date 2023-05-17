Програма "єВідновлення": українцям назвали рішення, якщо житло у "Дії" не відображається

У відомстві зазначили, що якщо житло не відображається у "Дії", то заявку на компенсації подати не можна. Є два способи, які можуть вирішити проблему.

Перший спосіб - необхідно звернутися до державного реєстратора при органі місцевого самоврядування у вашій громаді. Він внесе дані до Реєстру. За відсутності у реєстрі чи архівах направить запит до Бюро технічної інвентаризації (БТІ) для підтвердження права власності.

Другий спосіб - якщо право на нерухоме майно виникло до 2013 року, подати заяву на його державну реєстрацію можна у "Дії". Для цього на порталі необхідно вибрати послугу "Державна реєстрація прав на нерухоме майно" та "Подати заяву".

Про документи, які потрібно зібрати, можете дізнатися за посиланням.