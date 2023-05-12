"єВідновлення". Зареєстровано вже понад 5000 заявок, в розробці нова компенсація

Вже понад п'ять тисяч українців, житло яких було пошкоджене через війну, подали заявку на отримання компенсації у рамках програми "єВідновлення". Наразі ж в уряді планують запустити додаткові виплати.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Мінцифри анонсувало програму "єВідновлення" для виплати компенсацій за зруйноване житло. На першому етапі кошти мають отримати українці, чиї домівки потребують косметичного ремонту.

Максимальна сума виплати становить 200 тисяч гривень.

"Станом на сьогоднішній ранок за цією програмою маємо вже 5 575 прийнятих заявок", - повідомив Шмигаль.

За його словами, нині уряд працює над рішенням про надання компенсацій родинам, які зробили ремонт своїми силами. Прем'єр повідомив, що відповідне завдання з приводу цього питання вже поставлене віце-прем’єр-міністру з питань відновлення, Мінінфраструктури та Агентству відновлення Олександру Кубракову.

"Наступною програмою в житловій сфері стануть сертифікати для тих, чиє житло було повністю зруйноване і вже не підлягає ремонту. Працюємо над деталями цього проекту", - повідомив прем'єр-міністр України.

Нагадаємо, ми повідомляли, що деякі банки пропонують отримати кешбек на виділені кошти при оформленні картки.

Як подати заяву, які критерії, де відкрити картку та інше - читайте за посиланням.

Детальніше про те, якою буде компенсація за втрачене житло - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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