Програма "єВідновлення". Сертифікати на житло з'являться у "Дії"

Держава запустила програму для компенсації коштів за зруйноване внаслідок російської агресії житло. Тепер сертифікати на таке житло з'являться у "Дії".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Дії".

Як зазначено, раніше сертифікат був лише в розділі "Послуги - єВідновлення". Однак тепер сума компенсації та статус заяви про "єВідновлення" буде серед інших цифрових документів.

Варто зауважити, що наразі скористатися сертифікатом, щоб придбати житло, можна буде трохи згодом.

Як подати заявку на компенсацію за зруйноване житло

Щоб залишити заявку на отримання грошей, потрібно:

Зайти в "Дії" у послугу "єВідновлення". Там доступні дві опції: "Повідомити про пошкоджене житло" та "Подати заяву на компенсацію". Спершу треба залишити дані про свій об'єкт обрати тип нерухомості, вказати площу, населений пункт, описати пошкодження, додати фото руйнувань.

Яку суму можна отримати?

Сума грошової допомоги визначається індивідуально і залежить від складності пошкоджень. Однак максимальний розмір виплати не може перевищувати 200 тисяч гривень.

Комісія від місцевої влади огляне житло і встановить суму. Для цього є спеціальний чек-лист, у якому прописана середня вартість тих чи інших робіт, необхідних для відновлення житла.

На що можна витратити кошти?

Кошти можна витратити на придбання будівельних матеріалів та оплату робіт. Витратити гроші можна тільки в продавців та підрядників, які мають відповідні коди для роботи:

1520 (генеральні підрядники – житлове та торгове будівництво);

5211 (будівельні магазини);

5231 (магазини скла, фарб, шпалер).

Уточнити наявність кодів можна в місці, де купуватиметься товар чи замовлятиметься послуга.

Якщо одночасно купувати будівельні матеріали та товари, які не підпадають під компенсацію, то робити це потрібно двома окремими покупками.

Детальніше про програму "єВідновлення" можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

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