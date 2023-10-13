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Программа "єВідновлення". Сертификаты на жилье появятся в "Дії"

Пятница 13 октября 2023 20:45
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Программа "єВідновлення". Сертификаты на жилье появятся в "Дії" Иллюстративное фото: сертификаты на жилье появятся в "Дії" (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Государство запустило программу для компенсации средств за разрушенное в результате российской агрессии жилье. Теперь сертификаты на такое жилье появятся в "Дії".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Дія".

Как указано, ранее сертификат был только в разделе "Услуги – єВідновлення". Однако теперь сумма компенсации и статус заявления о "єВідновлення" будет среди других цифровых документов.

Стоит отметить, что воспользоваться сертификатом, чтобы приобрести жилье, можно будет чуть позже.

Как подать заявку на компенсацию за разрушенное жилье

Чтобы оставить заявку на получение денег, нужно:

Зайти в "Дію" в услугу "єВідновлення". Там есть две опции: "Сообщить о поврежденном жилье" и "Подать заявление на компенсацию". Для начала нужно оставить данные о своем объекте выбрать тип недвижимости, указать площадь, населенный пункт, описать повреждения, добавить фото разрушений.

Какую сумму можно получить?

Сумма денежного пособия определяется индивидуально и зависит от сложности повреждений. Однако максимальный размер выплаты не может превышать 200 тысяч гривен.

Комиссия от местных властей осмотрит жилье и установит сумму. Для этого есть специальный чек-лист , в котором прописана средняя стоимость тех или иных работ, необходимых для восстановления жилья.

На что можно потратить деньги?

Денежные средства можно потратить на приобретение строительных материалов и оплату работ. Потратить деньги можно только у продавцов и подрядчиков, имеющих соответствующие коды для работы:

  • 1520 (генеральные подрядчики – жилищное и торговое строительство);
  • 5211 (строительные магазины);
  • 5231 (магазины стекла, красок, обоев).

Уточнить наличие кодов можно в месте, где будет покупаться товар или заказывать услугу.

Если одновременно покупать строительные материалы и не подпадающие под компенсацию товары, то делать это нужно двумя отдельными покупками.

Подробнее о программе "єВідновлення" можно узнать в материале РБК-Украина.

Мы также писали, что правительство определило критерии территорий, подлежащих восстановлению.

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