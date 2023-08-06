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Програма "Доступні ліки". Як знайти найближчу аптеку з безплатними препаратами

Фото: лікар (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Багато українців можуть отримати безоплатні препарати за допомогою програми "Доступні ліки". Однак не у всіх населених пунктах є аптеки з такою можливістю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал НЗСУ.

Як розповіли у відомстві, знайти найближчу аптеку - в селі або в місті - можна на електронній мапі НСЗУ.

Необхідно перейти за посиланням та в меню зліва обрати населений пункт, а у фільтрі “Програма еРецепту” - потрібний напрямок програми реімбурсації. Тоді на сайті з'явиться список аптек, які відповідають вашому запиту, з адресами та телефоном.

Також знайти аптеку можна через чат-бот "Спитай Гриця" або зателефонувавши до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77. Оператор підкаже, де найближча аптека, яка має договір із НСЗУ, яка відпускає ліки за необхідним напрямком.

У випадку, якщо ж у населеному пункті немає аптеки, що відпускає "Доступні ліки", необхідно звернутися до місцевої влади. Адже місцева влада відповідає, в тому числі, і за якість медицини в громаді, за зручні маршрути пацієнтів та доступність медицини.

Які ще послуги є безкоштовними - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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