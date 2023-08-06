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Программа "Доступные лекарства". Как найти ближайшую аптеку с бесплатными препаратами

Фото: врач (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Многие украинцы могут получить бесплатные препараты с помощью программы "Доступные лекарства". Однако не во всех населенных пунктах есть аптеки с такой возможностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал НЗСУ.

Как рассказали в ведомстве, найти ближайшую аптеку - в селе или в городе - можно на электронной карте НСЗУ.

Необходимо перейти по ссылке и в меню слева выбрать населенный пункт, а в фильтре "Программа еРецепта" - нужное направление программы реимбурсации. Тогда на сайте появится список аптек, которые соответствуют вашему запросу, с адресами и телефоном.

Также найти аптеку можно через чат-бот "Спроси Гриця" или позвонив в контакт-центр НСЗУ по телефону 16-77. Оператор подскажет, где ближайшая аптека, которая имеет договор с НСЗУ, которая отпускает лекарства по необходимому направлению.

В случае, если же в населенном пункте нет аптеки, отпускающей "Доступные лекарства", необходимо обратиться к местным властям. Ведь местная власть отвечает, в том числе, и за качество медицины в обществе, за удобные маршруты пациентов и доступность медицины.

Какие еще услуги являются бесплатными - читайте в материале РБК-Украина.

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