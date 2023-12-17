ua en ru
Нд, 17 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Програма безкоштовної заміни лічильників. Як записатись та замінити техніку

Неділя 17 грудня 2023 22:34
UA EN RU
Програма безкоштовної заміни лічильників. Як записатись та замінити техніку Фото: украхнці можуть безкоштовно замінити електролічильник (РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Деякі домогосподарства в Україні можуть безкоштовно замінити старі лічильники на "розумні" прилади обліку. Для цього діє спеціальна програма.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Прикарпаттяобленерго".

Як розповіли у відомстві, програми для безкоштовного встановлення смарт-лічильників затверджує Національна комісія.

"Відповідно до вимог, заміну на багатотарифні лічильники безкоштовно проводять там, де цього вимагає економічна доцільність, автоматизація приладів обліку, можливість знизити втрати та якщо лічильники вийшли зі свого терміну експлуатації", - сказано у повідомленні.

З цього слідує, що потрапити до програми безкоштовної заміни лічильників за власним бажанням у споживачів не вийде. Адже саме енергетики обирають населені пункти чи багатоквартирні будинки, які будуть до неї включено.

Однак встановлення так званого "розумного" лічильника дозволить заощадити на електроенергії. Такий прилад рахуватиме спожиту електроенергію за двома тарифами - денним (2,64 грн кВт/год) та нічним (1,32 грн кВт/год).

Також лічильник автоматично надсилає показники.

Субсидії в Україні

У держбюджеті на субсидії на оплату житлово-комунальних послуг у 2023 році передбачено 24,4 млрд грн. Очікується, що 1,7 млн сімей отримають таку допомогу. Середній розмір становитиме 1 189,3 гривень.

У червні Кабінет міністрів затвердив проведення експериментального проекту зі спрощення процедури звернення громадян за житловою субсидією та швидкого рішення щодо надання.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Електроенергія
NEWS
СБУ відкрила справу через прослушку Залужного і розкрила подробиці
СБУ відкрила справу через прослушку Залужного і розкрила подробиці
DAILY
Валютні гойдалки або НБУ проти Мінфіну: хто переможе в боротьбі за курс і бюджет
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Валютні гойдалки або НБУ проти Мінфіну: хто переможе в боротьбі за курс і бюджет