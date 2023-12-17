Програма безкоштовної заміни лічильників. Як записатись та замінити техніку

Деякі домогосподарства в Україні можуть безкоштовно замінити старі лічильники на "розумні" прилади обліку. Для цього діє спеціальна програма.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Прикарпаттяобленерго".

Як розповіли у відомстві, програми для безкоштовного встановлення смарт-лічильників затверджує Національна комісія.

"Відповідно до вимог, заміну на багатотарифні лічильники безкоштовно проводять там, де цього вимагає економічна доцільність, автоматизація приладів обліку, можливість знизити втрати та якщо лічильники вийшли зі свого терміну експлуатації", - сказано у повідомленні.

З цього слідує, що потрапити до програми безкоштовної заміни лічильників за власним бажанням у споживачів не вийде. Адже саме енергетики обирають населені пункти чи багатоквартирні будинки, які будуть до неї включено.

Однак встановлення так званого "розумного" лічильника дозволить заощадити на електроенергії. Такий прилад рахуватиме спожиту електроенергію за двома тарифами - денним (2,64 грн кВт/год) та нічним (1,32 грн кВт/год).

Також лічильник автоматично надсилає показники.

Субсидії в Україні

У держбюджеті на субсидії на оплату житлово-комунальних послуг у 2023 році передбачено 24,4 млрд грн. Очікується, що 1,7 млн сімей отримають таку допомогу. Середній розмір становитиме 1 189,3 гривень.

У червні Кабінет міністрів затвердив проведення експериментального проекту зі спрощення процедури звернення громадян за житловою субсидією та швидкого рішення щодо надання.

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