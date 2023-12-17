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Программа бесплатной смены счетчиков. Как записаться и заменить технику

Воскресенье 17 декабря 2023 22:34
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Программа бесплатной смены счетчиков. Как записаться и заменить технику Фото: украинцы могут бесплатно заменить электросчетчик (РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Некоторые домохозяйства в Украине могут бесплатно заменить старые счетчики "умными" приборами учета. Для этого действует специальная программа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Прикарпатьеоблэнерго".

Как рассказали в ведомстве, программы для бесплатной установки смарт-счетчиков утверждает Национальная комиссия.

"Согласно требованиям, замену на многотарифные счетчики бесплатно производят там, где этого требует экономическая целесообразность, автоматизация приборов учета, возможность снизить потери и если счетчики вышли из своего срока эксплуатации", - говорится в сообщении.

Из этого следует, что попасть в программу бесплатной замены счетчиков по собственному желанию у потребителей не получится. Ведь именно энергетики выбирают населенные пункты или многоквартирные дома, которые будут в нее включены.

Однако установка так называемого "умного" счетчика позволит сэкономить на электроэнергии. Такой прибор будет считать потребленную электроэнергию по двум тарифам – дневным (2,64 грн кВт/ч) и ночным (1,32 грн кВт/ч).

Также счетчик автоматически посылает показатели.

Субсидии в Украине

В госбюджете на субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в 2023 году предусмотрено 24,4 млрд. грн. Ожидается, что 1,7 миллиона семей получат такую помощь. Средний размер составит 1189,3 гривен.

В июне Кабинет министров утвердил проведение экспериментального проекта по упрощению процедуры обращения граждан за жилищной субсидией и скорейшего решения о предоставлении.

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