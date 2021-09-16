Прогнозы биткоина, эфириума и других крупных криптовалют до конца 2021

Главная криптовалюта в мире криптовалют безуспешно штурмует планку в $50 тысяч долларов, но никак не может закрепиться на господствующих высотах. Новый провал до $42 тысяч сменился осторожным ростом. Эксперты криптобиржи Currency.com специально для «РБК-Украина» составили прогноз динамики курса топовых криптовалют во главе с биткоином.

Падение крупнейших криптовалют

Рынок криптовалют на прошлой неделе стремительно упал вниз. Биткоин провалился с комфортных $52 тыс. до $42,8 тыс. В итоге монета похудела более чем на $9 тыс., а игроки рынка недосчитались $3,5 млрд.

По традиции кульбит биткоина повторили и другие криптовалюты. ETH потерял 15,47%, XPR -22,01%, LTC -20,88%, Cardano – 19%. Это был достаточно неожиданный провал на казавшемся незыблемом бычьем рынке.

Почему рынок криптовалют обвалился

Аналитики криптобиржи Currency.com считают, что на курс биткоина повлияла совокупность событий:

Чрезмерное усердие майнеров, благодаря которому на рынок попало более 3000 монет на сумму свыше $145 млн. Переизбыток монет дополнил дамп со стороны крупных держателей биткоинов, устроивших распродажу ценного актива. Новые расследования Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Одно из них — против компании Uniswap Labs, которая управляет одной из крупнейших децентрализованных бирж Uniswap. SEC также пригрозила судом компании Coinbase за запуск продукта Lend, поскольку расценивает новый сервис биржи по начислению 4% на активы клиентов как ценную бумагу. Свой вклад в падение биткоина внесла и новость о том, что российские власти не готовы в ближайшем будущем признать криптовалюты легальным и законным платёжным средством.

Что будет с биткоином

По мнению аналитика криптобиржи Currency.com Михаила Кархалева, этот обвал скорее всего оставит биткоин на ближайшие 2-3 недели в диапазоне $42-48 тыс. Но крупные игроки продолжат покупки биткоина и приведут рынки к восстановлению и продолжению роста.

Эксперту кажется маловероятным резкий обвал биткоина до $30 тыс. В худшем случае, по его мнению, цена уйдет в район $42 тыс.

Текущее снижение было отличным поводом для инвесторов закупить BTC дешевле на 15-20%. Дальнейшее снижение в район $42 тыс. станет для рынка хоть и небольшим, но все же приятным подарком. Далее цена вероятно вновь вернется к росту ближе к концу сентября, либо в начале октября. Четвертого квартала, даже его половины, биткоину будет достаточно для обновления исторического максимума.

Каким будет курс Ethereum

Последняя волна роста Ethereum стартовала 20 июля с отметки в $1,7 тыс. С тех пор стоимость криптовалюты увеличилась на 135%. Альткоин движется в сторону исторического максимума в $4,3 тыс., который был установлен 12 мая. Это максимальная стоимость Ethereum за все время.

Вместе с этим новый максимум установила и рыночная капитализация этого альткоина, которая впервые составила $500 млрд, что составляет около 20% от общего объема рынка криптовалют.

Сейчас курс криптовалюты балансирует в районе $3, 4 тыс. На рынке достаточно большая волатильность, и дальнейшие колебания курса эфириума во многом зависят от хедлайнера криптовалютного рынка – биткоина.

Каким будет курс XRP

В первый день лета токен XRP стоил $1 на криптобирже Currency.com. 22 июня его цена падала до $0,51. С этой же отметки 21 июля стартовала последняя волна роста стоимости альткоина. В результате 15 августа цена этой криптовалюты достигала пика выше $1,3.

У Ripple — материнской компании токена XRP — есть глобальные планы по развитию сети, что может привести к росту альткоина до $2. Это произойдет, если действия технологии Ripple приведут к партнерству с большим количеством финансовых организаций.

Однако для XRP все не так просто. До того, как SEC подала иск, перспективы XRP были положительными. Но судебный процесс прерывает прорыв и делает траекторию прогнозирования цены Ripple более сложной, в отличие от других криптовалют.

Каким будет курс Cardano — лидера роста за лето

Cardano — это блокчейн-платформа, работающая на алгоритме Proof-of-Stake. За 1,5 года ее криптовалюта ADA показала прирост в 1200%. Ее дальнейшее развитие зависит от реализации планов разработчиков.

В начале сентября Cardano обновила исторический максимум на отметке $3. 7 сентября стоимость альткоина снижалась до $2,28. 9 сентября криптовалюта торговалась на уровне $2,6 и позже подорожала на 12% к концу прошлой недели.

На текущий момент альткоин занимает на крипторынке третье место по объему капитализации, уступая лишь биткоину и эфиру. Рыночная оценка Cardano составляет $81,5 млрд при суточных объемах торгов в $5 млрд, по данным CoinGecko. Цена монеты составляет $2,5.

Цена криптовалюты растет в преддверии обновления блокчейна. Директор по маркетингу и коммуникациям компании IOHK (эмитента Cardano) Тим Харрисон анонсировал выход хардфорка Alonzo 12 сентября. После этого сеть альткоина получит поддержку смарт-контрактов и возможность создания децентрализованных приложений (DeFi).

По мнению экспертов Currency.com, прогноз этой монеты до конца года — очень благоприятный.

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