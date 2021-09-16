Прогнози біткоїна, ефіріума та інших великих криптовалют до кінця 2021 року

Головна криптовалюта в світі криптовалют безумовно штурмує планку у $ 50 тисяч доларів, але ніяк не може закріпитися на господствуючих висотах. Новий провал до $ 42 тисяч змінився осторожним ростом. Експерти криптобіржі Currency.com спеціально для «РБК-Україна» склали прогноз динаміки курсів топових криптовалютів у голові з біткоїном.

Падіння крупнейших криптовалют

Криптовалюта на минулому тижні стрімко падає. Біткоін провалився з комфортними $ 52 тыс. до $ 42,8 тыс. У цьому монета монета скупчилася більш ніж на $ 9 тис., А ігрові ринки недочитали $ 3,5 млрд.

За традиціями кульбіт біткоїна повторили та інші криптовалюти. ETH втратив 15,47%, XPR -22,01%, LTC -20,88%, Cardano -19%. Це був досить несподване падіння.

Почему ринок криптовалют обвалився



Аналітичні криптобіржі Currency.com вважають, що на курсі біткоїна зміцнила совокупність подій:

Надмірне користування майнами, завдяки чому на ринок потрапило більше 3000 грошей на суму понад 145 мільйонів доларів. Надлишок монет доповнив дамп з боку великих власників біткоїнів, які влаштували розпродаж цінного активу. Нові розслідування Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC). Один з них проти компанії Uniswap Labs, яка керує однією з найбільших децентралізованих компаній Uniswap. SEC також пригрозила судом компанії Coinbase для випуску продуктів Lend, для того, щоб розрахувати новий сервіс, який буде нараховувати за розрахунком 4% на активи клієнтів як цінний папір. Свій внесок в падіння біткоіни внесла і новина про те, що російська влада не готова в найближчому майбутньому визнати криптовалюту легальним і законним платіжним засобом.

Что будет с биткоином

На думку аналітика кріптобіржі Currency.com Михайла Кархалева, цей обвал швидше за все залишить біткоіни на найближчі 2-3 тижні в діапазоні $ 42-48 тис. Але великі гравці продовжать покупки біткоінів і приведуть ринки до відновлення і продовження зростання.

Експертові здається малоймовірним різкий обвал біткоіни до $ 30 тис. У гіршому випадку, на його думку, ціна піде в район $ 42 тис.

Поточне зниження було відмінним приводом для інвесторів закупити BTC дешевше на 15-20%. Подальше зниження в район $ 42 тис. Стане для ринку хоч і невеликим, але все-таки приємним подарунком. Далі ціна ймовірно знову повернеться до зростання ближче до кінця вересня, або на початку жовтня. Четвертого кварталу, навіть його половини, біткоіни буде досить для оновлення історичного максимуму.

Яким буде курс Ethereum

Остання хвиля зростання Ethereum стартувала 20 липня з позначки в $ 1,7 тис. З тих пір вартість криптовалюти збільшилася на 135%. Альткоін рухається в сторону історичного максимуму в $ 4,3 тис., який був встановлений 12 травня. Це максимальна вартість Ethereum за весь час.

Разом з цим новий максимум встановила і ринкова капіталізація цього альткоіна, яка вперше склала $ 500 млрд, що становить близько 20% від загального обсягу ринку криптовалюти.

Зараз курс криптовалюти балансує в районі $ 3, 4 тис. На ринку досить велика волатильність, і подальші коливання курсу ефіріума багато в чому залежать від хедлайнера кріптовалютного ринку - біткоіни.

Яким буде курс XRP

У перший день літа токен XRP коштував $ 1 на кріптобірже Currency.com. 22 червня його ціна падала до $ 0,51. З цієї ж позначки 21 липня стартувала остання хвиля зростання вартості альткоіна. В результаті 15 серпня ціна цієї криптовалюта досягала піку вище $ 1,3.

У Ripple - материнської компанії токена XRP - є глобальні плани з розвитку мережі, що може привести до зростання альткоіна до $ 2. Це станеться, якщо дії технології Ripple приведуть до партнерства з великою кількістю фінансових організацій.

Однак для XRP все не так просто. До того, як SEC подала позов, перспективи XRP були позитивними. Але судовий процес перериває прорив і робить траєкторію прогнозування ціни Ripple складнішою, на відміну від інших криптовалют.

Каким буде курс Cardano - лідера роста за літо

Cardano - це блокчейн-платформа, яка працює на алгоритмі Proof-of-Stake. За 1,5 року її криптовалюта ADA показала приріст в 1200%. Її подальший розвиток залежить від реалізації планів розробників.

На початку вересня Cardano оновила історичний максимум на позначці $ 3. 7 вересня вартість альткоіна знижувалася до $ 2,28. 9 вересня криптовалюта торгувалася на рівні $ 2,6 і пізніше подорожчала на 12% до кінця минулого тижня.

На поточний момент альткоін займає на кріпторинку третє місце за обсягом капіталізації, поступаючись лише біткоіни і ефіру. Ринкова оцінка Cardano становить $ 81,5 млрд при добових обсягах торгів в $ 5 млрд, за даними CoinGecko. Ціна монети становить $ 2,5.

Ціна криптовалюта зростає напередодні поновлення блокчейна. Директор по маркетингу і комунікацій компанії IOHK (емітента Cardano) Тім Харрісон анонсував вихід хардфорка Alonzo 12 вересня. Після цього мережа альткоіна отримає підтримку смарт-контрактів і можливість створення децентралізованих додатків (DeFi).

На думку експертів Currency.com, прогноз цієї монети до кінця року - дуже сприятливий.

Повідомлення містить інформацію про рух ринку, не є інвестиційним дослідженням, не повинно розглядатися в якості інвестиційного ради і є суб'єктивною точкою зору на об'єкт повідомлення автора матеріалу. Минулі показники не є надійним індикатором майбутньої динаміки цін.