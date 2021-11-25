UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Прогноз на завтра: в трех областях ожидаются дожди, в горах - мокрый снег

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине завтра ожидаются дожди в трех областях - Закарпатской, Львовской и Волынской. В Карпатах прогнозируют мокрый снег.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Укргидрометцентра.

В Украине будет преобладать погода без осадков, только в Закарпатской, Львовской и Волынской днем ожидается небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом. Ночью и утром в южной части и на Прикарпатье местами туман.

Ветер южный и юго-западный, 7-12 м/сек. Температура ночью от 2 тепла до -3 мороза, днем +4+9 тепла, на крайнем юге страны и Закарпатье до +12 тепла; в большинстве районов Левобережья холоднее, ночью -3-8 мороза, днем +1+6 тепла.

В Киевской области ожидается без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +0+2 тепла, днем +6+8.

Напомним, Укргидрометцентр дал прогноз на первый месяц зимы.

Отметим, в Украину придет потепление 27 ноября.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине