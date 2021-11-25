Прогноз на завтра: в трех областях ожидаются дожди, в горах - мокрый снег

В Украине завтра ожидаются дожди в трех областях - Закарпатской, Львовской и Волынской. В Карпатах прогнозируют мокрый снег.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу Укргидрометцентра .

В Украине будет преобладать погода без осадков, только в Закарпатской, Львовской и Волынской днем ожидается небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом. Ночью и утром в южной части и на Прикарпатье местами туман.

Ветер южный и юго-западный, 7-12 м/сек. Температура ночью от 2 тепла до -3 мороза, днем +4+9 тепла, на крайнем юге страны и Закарпатье до +12 тепла; в большинстве районов Левобережья холоднее, ночью -3-8 мороза, днем +1+6 тепла.

В Киевской области ожидается без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +0+2 тепла, днем +6+8.