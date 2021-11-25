Прогноз на завтра: у трьох областях очікуються дощі, у горах - мокрий сніг

В Україні завтра очікуються дощі у трьох областях - Закарпатській, Львівській та Волинській. У Карпатах прогнозують мокрий сніг.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу УкрГідрометцентру .

В Україні переважатиме погода без опадів, лише в Закарпатській, Львівській та Волинській вдень очікується невеликий дощ, в Карпатах з мокрим снігом. Вночі та вранці у південній частині та на Прикарпатті місцями туман.

Вітер південний та південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від +2 тепла до -3 морозу, вдень +4+9 тепла, на крайньому півдні країни та Закарпатті до +12 тепла; у більшості районів Лівобережжя холодніше, вночі -3-8 морозу, вдень +1+6 тепла.

У Київській області очікується без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі +0+2 тепла, вдень +6+8.