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Прогноз на завтра: в трех областях ожидаются дожди, в горах - мокрый снег

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Киев, Четверг 25 ноября 2021 15:03
Прогноз на завтра: в трех областях ожидаются дожди, в горах - мокрый снег Фото: завтра в трех областях ожидаются дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине завтра ожидаются дожди в трех областях - Закарпатской, Львовской и Волынской. В Карпатах прогнозируют мокрый снег.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Укргидрометцентра.

В Украине будет преобладать погода без осадков, только в Закарпатской, Львовской и Волынской днем ожидается небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом. Ночью и утром в южной части и на Прикарпатье местами туман.

Ветер южный и юго-западный, 7-12 м/сек. Температура ночью от 2 тепла до -3 мороза, днем +4+9 тепла, на крайнем юге страны и Закарпатье до +12 тепла; в большинстве районов Левобережья холоднее, ночью -3-8 мороза, днем +1+6 тепла.

В Киевской области ожидается без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +0+2 тепла, днем +6+8.

Напомним, Укргидрометцентр дал прогноз на первый месяц зимы.

Отметим, в Украину придет потепление 27 ноября.

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